Otomobile çarpıp yola savrulan motosikletli yoluna devam etti

Bergama ilçesinde park halindeki otomobile çarparak yola savrulan motosikletin sürücüsü, yara almadan kurtulduğu kazanın ardından motosikletine binerek uzaklaştı.

Otomobile çarpıp yola savrulan motosikletli yoluna devam etti
24 Ekim 2020 Cumartesi 13:19

Üçkemer Caddesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği olayda, sokağa hızla giren motosiklet, park halindeki 10 P 2200 plakalı otomobile çarptı. Sürücünün çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu kaza sonucu otomobilde hasar oluştu. Yara almadığını görerek yerden kalkan ve motosikletine yeniden binen sürücü, olay yerinden uzaklaştı. Polis, motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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