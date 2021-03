Otopark yönetmeliği krizi: Parsel küçük, sorun büyük!

Otopark Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" değerlendiren sektör temsilcileri otopark sorunun her geçen gün arttığına dikkat çekerek yeni yönetmelik kapsamında belediyeler tarafından bölgesel otoparklar, yapılmadığı takdirde büyük sıkıntılar yaşanacağını ve belediyelerle müteahhitlerin karşı karşıya geleceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında çıkarılan ancak müteahhitlerden gelen itirazlar üzerine bugüne kadar uygulanamayan Otopark Yönetmeliği yapılan değişikliklerle Resmi Gazete'de yayımlandı. Müteahhitlerin maliyetlerin artıracağı gerekçesiyle itiraz ettiği ve defalarca ertelenen "Otopark Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 1 daireye 1 otopark uygulamasından vazgeçilerek yürürlüğe girdi. Yapılan değişikle daire büyüklüklerine göre otopark zorunluluğu uygulaması getirildi. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında ise Otopark Yönetmeliği detaylandırılarak "bölge otoparkı" bedelini toplama ve bu otoparkları yapma görevi ilçe belediyelerine verildi. Yeni yönetmeliğinin yürürlüğe girmesini İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Başkanı İslam Yıldırım ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) İmar ve Şehircilik Kentsel Dönüşüm Komisyonu ve Meclis Üyesi Levent Bendeş değerlendirdi.

Küçük parseller sorun

Otopark sorunu başlı başına bir sorun olduğunu belirten İMDER Başkanı İslam Yıldırım, "Otopark bizim maliyetlerimizi artırıyor ancak araç satışları her geçen gün artarak devam ediyor. Bu nedenle otopark sorunu başlı başına bir sorun. Kendi açımızdan bakacak olursak bize ek maliyet getireceği için yapmak işimize gelmez. Defalarca ertelenen yönetmelik bu sefer çıktı. İlk değişiklik gündeme geldiğinde 'Her daireye bir otopark' denilmiş ve biz karamsarlığa düşmüştük. Çünkü biz 20 daireden oluşan bir bina inşa edince 20 aracın konulacağı otopark alanı yok. Kafamızda çok soru işaretleri vardı. İzmir, özelinde konuya baktığımızda küçük parsellerin en yoğun olduğu şehirlerden bir tanesidir. Küçük parseller gerçekten çok fazla. Bu nedenle otopark yapılmasının zor olduğu birçok yer söz konusu. Yönetmelikte otopark yeri bina içine koyulmayacaksa belediyenin yer gösterme zorunluluğu var. Maalesef son 10 yıla baktığımız zaman yapılan 300 bin konuta karşılık 10-15 bin araçlık otopark belki yapıldı. Bugün geldiğimiz noktada 80 metrekareden küçük her 3 daire için 1, 80 metrekare ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için 1, 120 metrekare ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 otopark yeri ayrılmasına karar verildi. Bu bizim açımızdan makul bir durum. Ama yine küçük parsellerle ilgili sorunlar karşımızda duruyor. Küçük parsellerin bulunduğu bölgelerde yıllarca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yatırdık ama yeterli otoparkın yapılmadığını görüyoruz. Bu konuda bizim çekincelerimiz var. Büyükşehir Belediyesi gerekli adımları atar mı, kasasında biriken otopark bedelleri duruyor mu? Duruyorsa neden otopark yapmıyor? Bu konuda biz net bir bilgi almış değiliz" diye konuştu.

Yılların sorunu

"Bölge otoparkı" bedelini toplama ve bu otoparkların ilçe belediyelerine verilmesine ilişkin ise Yıldırım, "Belediyelerin planları, altyapıyı yapma zorunluluğu var ama yapmıyor. Kamu kurumları kendi iş ve görevlerini yapmadıkları takdirde bir ceza almıyorlar. Yapılmadığı zaman biz ne yapalım? Bir kamu kurumunu başka bir kamu kurumuna mı şikâyet edelim? Konuşurken her şey güzel ama koordinasyon eksikliği var. Sahaya ile önümüzdeki yönetmelik çok farklı. Belediyelerle müteahhitler karşı karşıya gelecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyelere yükümlülük getirilmiş ama yükümlülükler yerine getirilmediğinde bunun ceremesini biz çekeceğiz. Biz bunu biliyoruz. Bu otopark sorunu bugünün değil yılların sorunu. Bu yönetmelik hem inşaat maliyetlerini arttıracak hem de bizi belediyelerle karşı karşıya getirecek" diye konuştu.

Aksaklıklar gözden geçirilecek

Otopark sorunun giderek arttığına dikkat çeken İZTO İmar ve Şehircilik Kentsel Dönüşüm Komisyonu ve Meclis Üyesi Levent Bendeş ise "Bu sefer yönetmelik ertelensin diye hiçbir girişimde bulunmadık. Bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra oluşacak aksaklıklar gözden geçireceğiz ve aksama varsa iletişime geçerek o aksaklıkları gidereceğiz. İnşaat sektörü, mimar ve mühendisler olarak bu yönetmeliği destekliyoruz. Otopark sorunu inşaatçıların değil, araçların sorunu. Araç sayısı ne kadar artarsa o kadar otopark sorunu artar. Araç artışına paralel olarak otopark sorunu çözmemiz gerekiyor. Gelişmiş birçok ülkede araç üzerinden otopark sorunu çözülüyor. Bunu da ilerleyen yıllarda hayata geçirilir diye umuyorum" diye konuştu. Yeni yönetmelikle sektörün sıkıştırılmadığını da ifade eden Bendeş, yeni yönetmelik yürürlüğe girmeden önce şartlar yerine getirilen yapılarda eski yönetmelikle yola devam edileceğini yıl sonuna kadar eski ve yeni yönetmelik bir arada yürürlükte olacağını ve yeni yıldan itibaren tamamen yeni yönetmeliğin uygulanacağını söyledi.

Hızla hayata geçirilmeli

Bölgesel otoparkların ilgili belediyeler tarafından hızla hayata geçirilmesi gerektiğini de belirten Bendeş, "Yönetmeliğe göre belediyeler otopark parası aldığında yer göstermek zorunda ve üç yıl içinde gösterdiği yeri tamamlaması gerekiyor. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyeleri çok para alıp otoparkları tamamlayamadılar. Yaptıkları otopark yerleri çok az. Şimdi ilçe belediyeleri yer gösterecek üç yıl içinde tamamlayacaklar tamamlayamazsa inşaat ruhsatını ya da oturma raporu veremeyecek. En büyük sıkıntı ve itiraz ettiğimiz nokta bu. Her şey güzel ilçe belediyeleri görevini yerine getirmediklerinde yapı kullanması alamazsam bunu sorumlusu kim olacak? Tüketicinin hakkını kim koruyacak? Burası çok çelişkili, bu duruma itiraz ettik ama maalesef böyle geçti. Yaşanan aksaklıklar tekrar düzeltilecek" dedi.