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Öykü Arin'e kardeş geldi! Doku tipi tam uyumlu

Lösemi ile savaşta simge isimlerden biri haline gelen ve babasından yarı uyumlu ilik nakliyle hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı'nın (6), erkek kardeşi dünyaya geldi. Öykü Arin'in 'bir arkadaş istiyorum' demesi üzerine ailenin 'Arkadaş Ekim' ismini verdikleri bebeğin, Öykü Arin ile doku tipinin tam uyumlu olduğu tespit edildi

Öykü Arin'e kardeş geldi! Doku tipi tam uyumlu
08 Kasım 2021 Pazartesi 12:41

İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ve Çağdaş Yazıcı çiftinin çocukları Öykü Arin'e yaklaşık 3 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konuldu. Doktorların Öykü Arin'in kök hücre nakliyle hayata tutunabileceğini söylemesi üzerine aile, 'Öykü Arin'e Umut Ol' kök hücre bağış kampanyasını başlattı. Lösemiyle mücadelede simge haline gelen Öykü Arin için binlerce kişi bağışçı oldu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca aynı yıl 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu.

ÖYKÜ İSTEDİ, ADI 'ARKADAŞ' OLDU

Bu süreçte kardeşlerden gerçekleştirilecek naklin daha başarılı olabileceğini düşünen aile, yeni bir çocuk dünyaya getirmeye karar verdi. Hamile olan Eylem Yazıcı, özel bir hastanede dün doğum yaptı. Öykü Arin'in erkek kardeşi oldu. Aile, Öykü Arin'in 'bir arkadaş istiyorum' demesi üzerine bebeğe 'Arkadaş Ekim' ismini verdi. Bebeğin, Öykü Arin ile doku tipinin tam uyumlu olduğu tespit edildi. Eylem Şen Yazıcı, eğer ihtiyaç duyulursa nakil işleminin yapılabileceğini söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #öykü arin #öykü arin kardeş
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