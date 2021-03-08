Pandemi döneminde kadınlar işsiz kaldı

Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi Başkanı Dilek Soydan Özen, pandemi döneminde kadın işsizliğinin arttığını söyledi

Dilek YARDIMCI- Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi Başkanı Dilek Soydan Özen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada pandemi döneminde işini kaybeden kadın oranının, erkeklere kıyasla daha yüksek olduğunu belirtti.

Özen, kadınların özel ve kamusal alanda var olma mücadelesinin devam ettiğini ifade ederek, "Kadın emeğinin görünür olması, eşit işe eşit ücret, iş güvencesi, sosyal güvenlik hakları, siyasi alanda temsil eşitliği gibi konularda hak mücadelemiz sürüyor. Her yıl 8 Mart’ta biz kadınlar, eşitlik isteğiyle seslerimizi duyurmak için yılmadan ve korkmadan sokaklara çıkıyoruz." diye konuştu.

COVID-19 krizinin kadınların işgücü piyasasındaki mevcut konumlarını daha da dezavantajlı hale getirdiğini söyleyen Özen, bu durumun cinsiyete dayalı ücret açığının da derinleşmesine neden olduğunu belirtti. Özen sözlerine şöyle devam etti: "Kadınlar COVID-19 krizi öncesinde de daha güvencesiz ve düşük ücretli işlerde çalıştıkları ve de turizm, konaklama gibi ekonomik olarak COVID-19’dan oldukça olumsuz etkilenen sektörlerde yoğun olarak çalıştıkları için yoksullaşma riskiyle karşı karşıya kaldılar. Nisan ayında UN Women Türkiye tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de COVID-19 Etkilerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi” Raporu’na göre, COVID-19’dan sonra işini kaybeden kadın oranı, erkeklere kıyasla daha yüksek ve de kadınların ev işi ve ev içi bakım emeği yükünün erkeklere kıyasla daha fazla arttığı görüldü. 2020'da erkekler için işgücüne katılma oranı %68,7, istihdam oranı %61,5 ve işsizlik oranı %11,4' olurken kadınlar için söz konusu oranlar sırasıyla %25,3, %21,3 ve %16.,1'dir"

Türkiye epey geride

Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl düzenli olarak hazırladığı Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksi 2020 raporunda kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim imkanları, sağlık ve kadının siyasi güçlendirilmesi gibi kriterlerinin incelendiğini belirten Özen, "Cinsiyet Eşitliği Endeksi listesinin ilk 10 sırasında 4 Nordik ülkesi yer alırken 153 ülkenin yer aldığı raporda Türkiye, birçok göstergede epey geride kalarak 130. sırada yeraldı" dedi.

Özen, "Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi olarak bizler de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetin sonlanması, özel-kamusal alan farketmeksizin her alanda kadın-erkek fiili eşitliğinin sağlanması için Cedaw, İstanbul sözleşmesini dayanak alarak, çalışmaya devam edeceğimizi bildirir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tüm kadınlar için sağlık, özgürlük ve barış getirmesini dileriz. " açıklamasında bulundu.