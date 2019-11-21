Pazara Bayındır'da kapışacaklar

Bayındır Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ve Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinin ünlü develerinin katılacağı Furunlu Mahallesi 10. Deve Güreşi Şenlikleri Pazar günü saat 11.00'de yapılacak.

Pazara Bayındır'da kapışacaklar
21 Kasım 2019 Perşembe 13:46

Üç bölgemizin en önemli kış eğlenceleri ve kültür organizasyonları arasında yer alan ve her biri binlerce kişi tarafından izlenen deve güreşlerinde 2019-2020 sezonunun iddialı organizasyonlarından biri de Bayındır'ın Furunlu Mahallesi'nde yapılacak güreşlere başta Bayındır ve Tire, Ödemiş gibi çevre ilçelerden olmak üzere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden yüzün üzerinde güreş devesi katılacak.

Önceki Haber
Menemenli miniklerin okulu 15 güne hazır
Sonraki Haber
Yepyeni bir Çarşı için düğmeye basıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.