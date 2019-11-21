Pazara Bayındır'da kapışacaklar

Bayındır Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ve Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinin ünlü develerinin katılacağı Furunlu Mahallesi 10. Deve Güreşi Şenlikleri Pazar günü saat 11.00'de yapılacak.

Üç bölgemizin en önemli kış eğlenceleri ve kültür organizasyonları arasında yer alan ve her biri binlerce kişi tarafından izlenen deve güreşlerinde 2019-2020 sezonunun iddialı organizasyonlarından biri de Bayındır'ın Furunlu Mahallesi'nde yapılacak güreşlere başta Bayındır ve Tire, Ödemiş gibi çevre ilçelerden olmak üzere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden yüzün üzerinde güreş devesi katılacak.