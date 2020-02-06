Philsa'ya EBSO'dan iki ödül

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Başarılı Sanayi Kuruluşları Töreni"nde ödüller sahiplerini buldu. PHILSA, 'Büyük Firma Kategorisi'nde üretim ve yatırım alanlarında EBSO tarafından verilen iki ödüle birden layık görüldü.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından geleneksel hale getirilen "Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni" İzmir'de gerçekleştirildi. Ödül törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rıfat Hisarcıklıoğlu katıldı. Geleneksel hale getirilen ve Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası ile İzmir Ticaret Borsası'nın etkin olarak yer aldığı organizasyonda; üretim, yatırım, ihracat, vergi ve istihdam kategorilerinde en başarılı firmalara ödülleri verildi. Firmaların değerlendirmesinde Türk ekonomisine katkıları ön plana çıkarken; kuruluşların AR-GE ve inovasyon alanlarına yaptıkları yatırımlar ve çalışmalar da sıralamanın belirlenmesinde etkin rol oynadı. Yaptığı yatırımlar, kalkınmadaki önemli payı ve Türk ekonomisine kattığı değer ile "Başarılı Sanayi Kuruluşları" sıralamasında yer alan PHİLSA, "Büyük Firma" kategorisinde 'üretim' ve 'yatırım' alanlarında üçüncülük ödülü aldı. Ege Bölgesi'nin en önemli sanayi kuruluşlarından PHİLSA'ya ayrıca 25 Yıllık EBSO Üyeliği'den dolayı da özel bir sertifika verildi.

20'den fazla ülkeye ihracat

Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, aldıkları ödüle ilişkin şunları ifade etti: "Türkiye'nin başarılı kuruluşları arasında yer alıp, ödüle layık görülmemizden dolayı son derece gururluyum. Türkiye, dünyanın önde gelen ihracat merkezlerinden biri. İzmir Torbalı'daki fabrikamıza yaptığımız teknoloji yatırımları sayesinde 20'nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz."

Güç katmaya devam

Ülke ekonomisine katkılarının devam edeceğine vurgu yapan Filiz Yavuz Diren sözlerine şunları ekledi: "Sürdürülebilir ihracat hacmimizle beraber; yatırım, istihdam, dijital dönüşüm, tütün tarımında inovasyon gibi birçok alanda ülke ekonomisine yaptığımız katkılarla ülkemizin gücüne güç katmaya, geleceğinin bir parçası olmaya dün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz."