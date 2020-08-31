Pilot olma hayallerini gerçeğe taşıyacak eğitim

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM), True Course Uçuş Okulu işbirliği ile pilotaj eğitimlerini başlatıyor

Pilotluk mesleğine ilgi duyan ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencilerinin katılabileceği eğitim programı ile kursiyerler ‘Özel Uçak Pilot Lisansı’ ile ‘Ticari Pilot Lisansına’ sahip olabilecek. Uçuş eğitimleri ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda yetişmiş uzman pilotlar tarafından gerçekleştirilecek.

Türkiye’de hızla büyüyen havacılık sektörü istihdamına destek vermek amacıyla YÜSEM tarafından yeni akademik yılda başlatılacak pilotaj eğitimleri, yüksek standartlarda hem teorik hem de uçuş eğitimlerini kapsayacak. 1998 yılından bu yana eğitim veren True Course Uçuş Okulu’ndan mezun olacak öğrenciler, Türkiye’de bulunan havayolu şirketlerinin tamamı ile devlet uçaklarında, özel jetlerde, uçuş akademileri bünyesinde öğretmen pilot olarak, ambulans uçaklarında ve yangın söndürme uçaklarında dahil tüm sabit kanatlı uçaklarda ticari olarak görev alabilecek. Ayrıca dünya genelinde de havayolu taşımacılığı ve ticari uçuş yapan firmalarda çalışma imkanına sahip olabilecek.

YDA Dalaman Havalimanı ile Kemalpaşa’da konuşlu kampüs alanlarında eğitim veren True Course Group Havacılık Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Dikici, “Gerek vermiş olduğumuz kaliteli eğitim, gerekse öğrencilerimize sağlamış olduğumuz imkanlarla bölgenin hatta dünyanın aranılan pilot eğitim üssü olma yolunda ilerleyen kurumumuzun aynı vizyonda ilerleyen Yaşar Üniversitesi ile yapmış olduğu bu güçlü işbirliği sayesinde hayalleri göklerde olan gençlerimizin geleceğini göklere taşıyacağız. Uluslararası kuruluşların ve Airbus Boeing gibi büyük uçak imalatçılarının tahmin raporları incelendiğinde, Türk Sivil Havacılık sektöründeki büyümenin 2030 yılına kadar devam edeceği beklenmektedir. Kursiyerler, hem Yaşar Üniversitesi hem de kurumumuzdan aldıkları eğitim kalitesinin yanı sıra ve okul yönetim kurulunun sektör bağlantılarının gücü sayesinde, mezuniyet sonrası saygın şirketlerde iş bulma imkanına sahip olacak. Öğrenciler, yalnızca eğitim aşamasında değil mezuniyet sonrası kariyer hayatlarının oluşturulması aşamasında da okulumuz tarafından desteklenecektir” dedi.

Kişiye özel eğitim

YÜSEM Müdürü Doç. Dr. Sabah Balta Ulay ise havacılık sektörüne tam donanımlı genç pilot adaylarını kazandıracaklarını söyledi. Doç. Dr. Sabah Balta Ulay, “Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak, yaşam boyu öğrenme, mesleki eğitim ve kişisel eğitim gereksinimlerini karşılamak amacıyla ilerlediğimiz bu yolda, True Course Group Havacılık A.Ş. ile başlattığımız işbirliği çerçevesinde, pilotluk mesleğini kendilerine amaç edinen gençlerimize kapılarımızı açıyoruz. Hızla büyüyen havacılık sektörü istihdamına 850 saat teorik, 225 saat uygulama derslerinden oluşan pilotaj eğitimlerinin önemli katkısı olacağını düşünüyorum. Eğitim programı, her öğrencinin akademik ders programı ve başarı durumuna istinaden kişiye özel olarak planlanacak. İnanıyoruz ki bu güçlü işbirliği ve pilotaj eğitimleri ile birçok gencimizin hayali gerçek olacak.” diye konuştu.