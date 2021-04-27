Polisten kaçarken kaza yaptı: 3 yaralı!

İzmir'de polisten kaçan otomobil sürücüsü kaza yaptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 3 araçta da hasar meydana geldi

Olay İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre otomobiliyle seyir halinde olan Sabri A.'yı gören polisler 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Sabri A., durmayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri de onun peşine düştü. Sabri A. ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Daha sonra Sabri A., aracı ile Buca'da Mehmet A.'ya ait olan araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile Mehmet A.'nın bulunduğu otomobil, park halinde olan başka bir otomobile çarptı.

Kazada Sabri A. ile diğer otomobilde bulunan Mehmet A. ve yolcu konumundaki oğlu A.A.A.(10) yaralandı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Mehmet A., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Mehmet A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, A.A.A. ile Sabri A. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sabri A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili sürücülere yapılan incelemelerde polisten kaçan Sabri A.'nın 0.75 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sabri A.'ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlal etmekten 5 bin lira para cezası kesildi. 2 yıl ehliyetine el konulan sürücünün aracı da trafikten menedildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası yaşanan sıcak dakikalar ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Sabri A. otomobili ile Mehmet A.'nın otomobiline çarpıyor, Mehmet A.'nın otomobili de park halindeki başka bir araca vuruyor. Bu sıralarda, kovalamaca nedeniyle arkadan polis aracının geldiği görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.