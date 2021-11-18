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Polisten kaçmak isterken polise çarptı!

İzmir'in Konak ilçesinde uygulama noktasından kaçmaya çalışırken motosikletle polise çarpan sürücü yere düştü. Kazada polis ile birlikte hafif şekilde yaralanan sürücü 2.33 promil alkollü çıktı

Polisten kaçmak isterken polise çarptı!
18 Kasım 2021 Perşembe 08:55

Olay, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafik polisleri uygulamasında Alsancak'tan Konak'a giden B.S. idaresindeki 35 ALH 172 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan B.S. uygulama noktasından kaçmaya çalışırken motosikletinin polise çarpması sonucu direksiyon kontrolünü kaybederek yola savruldu. Kazada  polis memuru ile B.S. hafif şekilde yaralandı. B.S. bir süre de polislere kimlik göstermemek için direndi. Karakola götürülen B.S.'nin kimliği tespit edilirken, yapılan alkol kontrolünde ise 2.33 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. B.S.'nin ehliyetine el konulurken, idari para cezası kesildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #konak kaza
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