Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi tarafından, Güzel Sanatlar Fakültesi kampüsünün 'depreme dayanıksızlığı' gerekçesiyle boşaltılarak Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınması kararına Sındır, "Güzel Sanatlar Fakültesinin depreme dayanıksız olduğunu gösteren rapor neden kamuoyu ile paylaşılmıyor?" dedi.

9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Türkiye'nin ilk güzel sanatlar fakültesi olduğunu ve 45 yılda 6 bin mezun verdiğini söyleyerek sözlerine başlayan Sındır, "Güzel Sanatlar Fakültesinin Narlıdere'deki kampüsünün, Mühendislik Fakültesi görevlilerinin denetiminde depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiği rapor neden kamuoyuyla, fakülte mensuplarıyla ve öğrencilerle paylaşılmıyor? Türk Mühendis ve Mimar Odalarının, STK'ların kendilerince depreme dayanaklılık testi yapılması talebine müsaade edilmiyor. Aynı yüklenici firma tarafından yapılan Dokuz Eylül Tıp Fakültesi binası risk taşımazken neden diğer binaların risk taşıdığı kamuoyuna yönetimin açıklaması gerekiyor. Ülkemizin ilk güzel sanatlar fakültesi olma özelliğini taşıyan bina için İzmir Büyükşehir Belediyemiz de devreye girdi. Depreme dayanıksızlık durumu söz konusu ise güçlendirme çalışmasına katkı sunacağını belirtti" dedi.

Şüphe uyandırıyor

Tınaztepe'deki yeni binanın Güzel Sanatlar Fakültesi'nin eğitim faaliyetlerine uygun olmadığının altını çizen Sındır, "Buradan üniversite yönetimine sesleniyorum. Yeni bina, rektörlük binası olarak tasarlandı. Rektörlük kendisi için yapılan binaya geçmemekte ısrar ediyor, bu da yetmezmiş gibi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni uygulamalı eğitim faaliyetlerine hiç uygun olmayan yeni binaya zorla taşımak istiyor. Bu durum akıllarda şüphe uyandırıyor. Akademisyenlerin ve öğrencilerin sesine kulak verin onların derdi konforlu binalar değil, onların derdi eğitim meselesi. Tınaztepe'deki alanın öğrencilere uygun eğitim koşulları sağlamadığını hep bir ağızdan dile getiriyorlar" dedi.

Akademisyenlerin görevden alınma gerekçeleri nedir?

Fakülte akademisyenlerinin görevinden uzaklaştırılmasını sert bir dille eleştiren Sındır, "Öğrencilerinin anayasal hakkı olan eğitim hakkını her türlü zorbalığa rağmen savunan akademisyenlerden bazıları üniversite yönetimi tarafından görevinden alınmışlardır. Yönetim 'görülen lüzum' üzerine şeklinde bir açıklama yaprak bu karara imza atmıştır. Peki; Akademisyenlerin görevlerinden alınma gerekçesi nedir? 5 akademisyenin hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınması hukuki dayanaktan yoksundur. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin akademisyenlerinin ve öğrencilerinin verdiği onurlu mücadelede yanlarındayız. Sesleri olacağız ve bu sürecin zaferle sonuçlanması için elimizi taşın altına koyacağız" dedi.

Sındır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği önergede şu soruları yöneltti:

1.Rektörlük kendisi için yapılan binaya geçmemekte ısrar edip atıl durumda kalan Tınaztepe'deki yeni binaya GSF'nin uygulamalı eğitim faaliyetlerine hiç uygun olmamasına rağmen neden GSF'yi zorla taşımak istemektedir? Eğitimin durma noktasına geleceğini bir rektör, bir akademisyen olarak nasıl ve neden görememekte ve anlamak istememektedir?

2.Rektörlüğün şu anda bulunduğu Alsancak rektörlük binası, sözde geçici taşınmaya daha uygun olabilecekken neden aniden söz konusu bina için anıt yapı kararı çıkartılmıştır?

3.Fakültede taşınması oldukça zor ve riskli çok büyük bir kitaplık, müzik arşivi, belgelikler, teknik malzemeler ve sanat eserleri mevcuttur. Taşınılması düşünülen yer bunları bünyesinde barındırabilecek midir?

4.Bahsedilen malzeme ve sanat eserlerinin zarar görmeden taşınması için gerekli planlama yapılmış mıdır? Alınan önlemler nelerdir?

5.Aynı yüklenici firma tarafından yapılan Tıp Fakültesi binası risk taşımazken neden diğer bina risk taşımaktadır? Rektörlük deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalar için yüklenici firmaya yönelik dava açmış mıdır? Eğer yüklenici firmaya dava açılmamışsa açılması düşünülmekte midir?

6.Öğrencilerinin anayasal hakkı olan eğitim hakkını her türlü zorbalığa rağmen savunan akademisyenlerden bazıları "görülen lüzum" üzerine görevinden alınmışlardır. "Görülen lüzum" nedir? Akademisyenlerin görevlerinden alınma gerekçesi nedir?

7.Alsancak'taki iki katlı, yatay olarak inşa edilmiş Güzel Sanatlar Fakültesi aşağı yukarı 15 yıl önce aynı gerekçe ile boşaltılmıştı. Arazi yine şartlı bağış (sanat eğitimi için bağışlanmıştır) olmasına ve itirazlara rağmen hala eğitime geri kazandırılmamıştır. Bu arazinin akıbeti nedir? Deprem riski nedeniyle bugün taşınmak istenen binanın da akıbeti aynı mı olacaktır?

8.Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmak istenilen binaya ait deprem raporunun ayrıntıları neden kamuoyu ile paylaşılmamıştır? İlde yer alan STK, Mühendis ve Mimar Odaları ve benzeri kurum ve kuruluşların depreme dayanıklılık testi yapmalarına neden izin verilmemiştir?

9.Narlıdere yerleşkesinde yeni bir bina yapılacağı iddia edilmiştir. Güçlendirme, yenileme projeleri nelerdir? Bu proje için ayrılan bütçe ne kadardır? Yapımına ne zaman başlanacak ve ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?