Reha Midilli, ölümünün 7'nci yılında anıldı

Foça’ya kazandırdığı kıymetli eserler ve hizmetleriyle tanınan Foça Belediyesi geçmiş dönem Belediye Başkanı, Hayırsever İşadamı, TBMM Üstün Hizmet Madalyası sahibi merhum Reha Midilli, vefatının 7. yıldönümünde saygı ve minnetle anıldı.

11 Mayıs 2012’de, 85 yaşında hayata veda eden Reha Midilli için, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde düzenlenen Anma programına; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Belediye Meclis Üyesi Tuncay Şentürk, Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Çelebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Midilli Ailesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Foça Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kozak, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, öğretmenler, öğrenciler ve Foçalılar katıldı.

Gerenköy Ortaokulu'nun hazırladığı Anma Programında, Foça Kaymakamı Ali Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ve Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Çelebi, saygı konuşmalarını yaptı. Reha Midilli’nin hayatından kesitleri ve eserlerini anlatan video film gösterildi. Reha Midilli Anadolu Lisesi öğrencileri Caner Aktan ve Furkan Kaş, şiirler okudu. Araştırmacı-Yazar Sebahattin Karaca Reha Midilli ile olan anılarını paylaştı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Sayın Reha Midilli’yi, vefatının 7. yıldönümünde özlem ve minnetle anıyoruz’’dedi.