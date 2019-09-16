'Rotary Okulda' projesine Bakan'dan destek

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu, İzmir ve çevre illerde de çalışmalarına başlanan ve İzmir Valiliği ile ile protokolü imzalanan "Rotary Okulda" Projesini tanıtmak amacıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u Ankara'daki makamında ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Rotary'nin dönem projesi olan "Rotary Okulda" ile yakından ilgilendi

Rotary bu yıl dönem projesi olan "Rotary Okulda"yı tüm bölgeye yaymak amacıyla yaptığı çalışmalarda, İzmir Valiliği ile yapılan protokolün ardından Ankara'nın desteğini almak üzere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü. Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek, İzmir'den "Rotary Okulda" Komitesi Başkanı Bahar Yorgancıoğlu ve Bursa Uludağ Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Yıldız'ın yer aldığı heyet proje detaylarını Milli Eğitim Bakanı'na aktardı.Birleşmiş Milletler'de temsilcisi bulunan tek sivil toplum kuruluşu olan Rotary'nin eğitim alanında yaptığı çalışmaları dinleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Rotary'nin dönem projesi olan "Rotary Okulda" ile yakından ilgilendi. Rotary Bölge Federasyonu'nun İzmir Valiliği ile imzaladığı protokolü de dikkatle inceleyen Bakan Selçuk, "Rotary Okulda" projesinin okullar açısından başarılı bir proje olduğunu ifade etti.Eğitim alanında bu yıl pek çok yeniliği de hayata geçirmeyi planlayan Bakan Selçuk okullarda başlatılacak olan tasarım ve beceri atölyeleri konusunu da Rotaryenlerle paylaştı. Son derece zengin bir içeriğe sahip, çağdaş bir uygulama olan bu eğitim projesine katkı koymak istediklerini dile getiren Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek, oluşan projenin fizibilite çalışmalarını inceleyerek projenin devamı konusunda da bir çalışma içinde olacaklarını belirtti.

Büyük ilgi gördü

Başkan Akçiçek ziyaret ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Milli Eğitim Bakanımızı ziyaretimizin sebebi "Rotary Okulda" konusunda bilgi vermekti çünkü proje beklenenin çok ötesinde talep görüyor, Rotaryenleri çok fazla heyecanlandırıyor. Okullar kapalıyken pek çoğu eline fırçayı alıp boya badanayı bile kendisi yaptı. Ben tahmin ediyorum ki "Rotary Okulda" projesi ile ilgili eline çivi, çekiç almamış hiç tanımadığı bir okula hiç tanımadığı çocuklar için bir hizmet götürmemiş hiçbir Rotaryen kalmayacak. Bunu anlatmak için oluşturduğumuz heyet ile birlikte bakanımızı ziyaret ettik. Kendisi daha önce İzmir Valiliği ile imzalanmış olan protokolü inceleyerek Bursa Valisi'ne iletilmesi konusunda yönlendirme yaptı. Dolayısıyla bu protokolü alıp bir başkasına gönderilmesini istemesi de Sayın Bakamızın bu projeye ne kadar yakın durduğunun bir göstergesidir. Bu yılın en önemli projelerinden biri olan "Rotary Okulda'ya duyduğu hassasiyet ve verdiği destek için kendisine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Okul zili tavsiyesi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın tüm ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zilini telefon zili yaptığını açıkladı.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, makamında çalıştığı sırada çekilen videoyu paylaştı. Videoda, Bakan Selçuk'un okul ziliyle çalan telefonuna bakması yer alıyor. Bakan Selçuk, videoyu, "Çocukların okul zilini telefon zili yaptım. Her çaldığında yanımda çocuklar koşuyor, beraber teneffüse çıkıyoruz sanki. Tavsiye ederim güzel oluyor" notuyla paylaştı. Paylaşım büyük beğeni topladı.