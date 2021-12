Sağlık çalışanlarına yapılan mobbing yargıya taşındı

Birlik Sağlık Sen üyesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli ortez protez teknikerlerine yönelik yöneticiler tarafından uygulanan mobbing yargıya taşındı. Tehdit ve mobbinge maruz kaldıklarını iddia eden ortopedi teknikeri, tehdit ve mobbingin meslek hastalığına dönüştüğünü söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli protez ortez teknikeri 5 kişiye hastane başhekim yardımcıları ve ortopedi servisi doktoru tarafından yapılan mobbinge karşı Birlik Sağlık Sen Genel Merkezi’nde basın açıklaması düzenlendi. Birlik Sağlık Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen basın açıklamasına Genel Başkan Ahmet Doğruyol’un yanı sıra sendika Avukatı Orkun Ergün, İzmir Şube Başkanı Aykan Düzova ve mobbinge uğrayan protez ortez teknikerleri katıldı. Basın açıklamasında Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Doğruyol hastane yönetimine yönelik eleştirilerde bulunurken Birlik Sağlık Sen Avukatı Orkun Ergün, mobbing uyguladığı söylenen Başhekim Yardımcısı Dr. M.İ., Başhekim Yardımcısı Dr. C.S. ve Ortopedi Servisi Doktoru A.K. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, mobbing davası açtıklarını belirtti.

Mobbing meslek hastalığı gibi oldu

Tehdit ve mobbinge maruz kaldıklarını iddia eden ortopedi teknikerinden ve Birlik Sağlık Sen işyeri temsilcisi İbrahim Algül, yaşadıklarını anlatarak, “Tehdit ve mobbing bizim meslek hastalığımız gibi bir şey oldu. Çalışacağımız atölye olamadığı içim ekstra görev yüklendi. Bazıları bunları kabul etti ve iş yükü arttı. Daha sonrası gelenler de bu iş kaldı. Görevimiz olmayan, yasal olmayan bu işleri yapmayacağımızı söylediğimizde baskı ve mobbinge maruz kaldık. Umarım bu dava sürecinin sonucunda onlara da yararı olur. Bizim görevimiz, hekim eşliğinde alçı atel yapmak, hekimi asiste etmek var. Alçı konusu dışında diğer konularda biz yetkili değiliz. Eğitimimiz de yok görev tanımımızda da bulunmuyor” diye konuştu.

Kanunsuz verilen görevler suç teşkil ediyor

Ortez protez teknikerlerinin görev tanımını yapan Doğruyol, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ortez protez teknikerlerinin bazı yöneticiler tarafından çalışma huzurunun bozulduğunu ifade etti. Ortez protez teknikerlerinin görev tanımları dışında başka bir iş emrini yerine getirmek istemediklerinde yapılan bir toplantıda Başhekim Yardımcısı M.İ.’nin “Poliklinikte bu işlemleri yapmayacaksanız benim işime yaramazsınız, sizi ilçelere dağıtayım! Günde kaç atel yapıyorsunuz ki? En fazla 15’er atel yapacaksınız diye size maaş mı ödeyeceğim? Atel dediğiniz nedir ki? İşte böyle tutacaksınız, 2 fış, tamam, hastanın ayağına koy oldu bitti. Sizin yaptığınız ateli sokaktan down sendromluyu çevirsem o da yapar, hatta sokaktan iti çevirsem o bile yapar, yanlış mı? Öyle ben giderim kurtulurum diye düşünmeyin Van’a da gitseniz sizi takip edeceğim. Madem protez ortez teknikerisiniz, o halde size bu dar zamanda paraya kıyıp atölye açacağım, o zaman göreyim bakalım bir ortezi ola ki hatalı yapın, hakkınızda mesleki yetersizlik tutanağı tutmuyor muyum!” dediğini söyleyen Doğruyol, “Liyakatli bir yöneticiye yakışmayacak şekilde, ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerle arkadaşlarımızın kişilik haklarına saldırmıştır. Bir Başhekim Yardımcısının, her şeyden önce bir doktorun down sendromluyu çevirsem bu ateli yapar diye ifade kullanması; sokaktaki iti çevirsem o bile yapar gibi ifadeleri kullanması kabul edilemez. Bir başka başhekim muavinin görevini kötüye kullanarak, protez ortez teknikerlerine kanunsuz olarak görev vermesi suç teşkil etmektedir” eleştirisini yaptı.