RTÜK'TEN O PROGRAMA CEZA!
RTÜK'TEN O PROGRAMA CEZA!
0
SAĞLIK DURUMU NASIL?
SAĞLIK DURUMU NASIL?
0
SPİL'E YILIN İLK KARI YAĞDI
SPİL'E YILIN İLK KARI YAĞDI
0
OMUZ AĞRISININ NEDENLERİ
OMUZ AĞRISININ NEDENLERİ
0

Sandal’dan sokak hayvanları için “Bakım Merkezi” müjdesi

Can dostların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalar yürüten Bayraklı Belediyesi, bir yıl içinde 4 bin 740 sokak hayvanına sağlık ve bakım hizmeti verdi. Başkan Serdar Sandal “Can dostlarımıza sahip çıkıyor ve yaşam haklarını koruyoruz. Yapımı süren Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezimiz tamamlandığında, hizmet kalitemizi daha da artıracağız” dedi.

Sandal’dan sokak hayvanları için “Bakım Merkezi” müjdesi
15 Aralık 2021 Çarşamba 11:13

Bayraklı Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini 2021 yılında da ara vermeden sürdürdü. Yerinde ya da klinikte uygulanan tedavi, aşılama, bakım ve kısırlaştırma işlemleriyle can dostların sağlığı koruma altına alındı. Pandemi, deprem, sel gibi afetlere rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, son bir yılda, vatandaşlardan gelen 2 bin 818 talebi değerlendirdi ve bakıma muhtaç 4 bin 740 sokak hayvanı tedavi edildi. Bu süreçte 719 kuduz aşısı yapılırken, 803 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı. 36 can dost ise sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuldu. Sokağa çıkma kısıtlamalarında da sokak hayvanlarını unutmayan ekipler, ilçenin birçok noktasına su ve mama bıraktı, onlarca yeni yuva yapıldı.


BAKIM VE TEDAVİ MERKEZİ MÜJDESİ!

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’da sokak hayvanlarımızı sahipsiz bırakmıyoruz. Her alanda olduğu gibi, sağlıkta da eksiksiz bakım ve tedavi hizmeti sunuyoruz. Mansuroğlu Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğümüz “Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezimizi” de tamamlayıp hizmete açtığımızda, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını daha da iyileştireceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık göstermelerini ve sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını diliyoruz” dedi.

Etiketler; #bayraklı belediyesi #sokak hayvanları #bakım merkezi #serdal sandal
Önceki Haber
Ölümler arttı Bakanlık harekete geçti: 81 ilde 'zehir' operasyonu
Sonraki Haber
Ayvalık'ta çevre felaketi: Dereye ağır metal doldu
Buca’da trafik yoğunluğuna ortak çözüm
Buca’da trafik yoğunluğuna ortak çözüm
0
Başkan İduğ’dan İGC’ye ziyaret: Yerel basının yanındayız
Başkan İduğ’dan İGC’ye ziyaret: Yerel basının yanındayız
0
Sağlık emekçileri tüm yurtta iş bıraktı!
Sağlık emekçileri tüm yurtta iş bıraktı!
0
Zamlardan bunalan memurlar pazar tezgâhı kurdu
Zamlardan bunalan memurlar pazar tezgâhı kurdu
0
Başkan Soyer, istinat duvarı çöken sitede inceleme yaptı: Mağduriyetleri gidereceğiz
Başkan Soyer, istinat duvarı çöken sitede inceleme yaptı: Mağduriyetleri gidereceğiz
0
İzmir'de kadına engel yok!
İzmir'de kadına engel yok!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.