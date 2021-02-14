Seferihisar'a ana trafo merkezi yapılacak

AK Parti Yarımada İlçe Başkanları, ilçelerindeki sorunların çözümü için GDZ Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel ile bir araya geldi. Çeşme, Güzelbahçe, Karaburun, Seferihisar ve Urla'nın AK Partili İlçe Başkanlarının, ilçelerinde enerji ile ilgili sorun ve taleplerini ilettiği toplantıdan Seferihisar'a yeni ana trafo merkezi müjdesi çıktı

Seferihisar'a elektrik altyapısı için 2021 yılı içerisinde yapılacak 13 projeye yaklaşık 20 Milyon TL değerinde bir bütçe ayrıldığını dile getiren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Taleplerimiz doğrultusunda geçtiğimiz hafta TEİAŞ ve GDZ Elektrik heyeti ilçemize bir ziyaret gerçekleştirdi. İlçemizde "Ana trafo merkezi" yapılabilecek birkaç noktada yer keşfi yapıldı. Üç farklı bölge uygun görüldü. Alanlarda incelemeler yapılarak, en uygun bölgede mutabakat sağlandığında önümüzdeki yılın planlarına aldırılacak güzel bir proje olacak. Ayrıca; ilçemizde 7 ana başlıkta topladığımız yaşadığımız/yaşayabileceğimiz problemlerin, çözümleri ile birlikte sunumunu gerçekleştirdik. GDZ Elektrik, Seferihisar'a enerji altyapısı için 2021 yılı içerisinde yapılacak 13 proje için yaklaşık 20 Milyon lira değerinde bir bütçe ayrıldı. Seferihisar'ın enerji ihtiyacını Urla'dan karşılıyoruz. İlçemizde özellikle kış aylarında hava muhalefetleri sonucu iletim hattındaki problemlerden dolayı yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçmek amacıyla, yeni bir ana trafo merkezi yapılacak. Ana trafo merkezi önümüzdeki yılın planlarına alınıp, yapımı tamamlanarak faaliyete geçirilecek" dedi.

SEFERİHİSAR İÇİN 13 PROJE

-Seferihisar'ın 2 besleme kaynağı için Gümüldür'den hat çekilecek,

-Sığacık'ta 2 bölgeye yeni trafo yapılacak,

-Akarca'daki Atık Su Arıtma Tesisi'nin olduğu bölgeye yeni trafo yapılacak,

-Akarca Haritacılar Sitesi'nde ağacın bol olması nedeniyle kablolar yer altına alınacak,

-Akarca ve Sığacık'ı birbirine bağlayan bir ring hat yapılacak,

-Gödence'ye yeni trafo yapılacak,

-Gödence, Çamtepe, Payamlı ve Gölcük'ü besleyen hatların tamamı yenilenecek,

-Karakayalar'a yeni trafo yapılacak,

-Beyler, Çamtepe, Kavakdere ve Turgut şebekeleri yenilenecek.

