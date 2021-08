Seferihisar'da Ata Ekmeği ve Armola Şenliği düzenlendi

Seferihisar Belediyesi’nin dördüncüsünü düzenlediği Ata Ekmeği ve Armola Şenliği birbirinden güzel etkinliklerle gerçekleşti

Tamamen doğal Karakılçık Buğdayı’ndan elde edilen un ile Turgut ve Ulamış köylerinde yaşayan kadınların taş fırınlarda yaptığı ekmekler, Ata Ekmeği Armola Şenliği’nde rekor satışa ulaştı. Türkiye’nin birçok farklı şehrinden bu ekmeği almaya gelen vatandaşlar şenlikten büyük bir memnuniyet ile ayrıldı.

Gün boyu süren şenlikte, Karakılçık Buğdayı’nın kaybolmaya yüz tutmuş tohumunu bulup çoğaltan ve taş değirmende öğüterek üretilen Ata Ekmeği ve keçi sütünden yapılan Armola tanıtıldı.

Şenlik boyunca tiyatrodan konsere, satranç turnuvasından halk oyunları gösterisine birçok farklı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin il ve ilçe siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin halkın zincir marketlere karşı üretici pazarlarını desteklemesinin öneminin altını çizerken “Dördüncüsünü düzenlediğimiz Ata Ekmeği ve Armola Şenliği’miz sayesinde hem ilçemizi hem de Türkiye’de bir marka haline gelen Ata Ekmeği’mizi kendi yöresinde vatandaşımıza sunabiliyoruz. Ata tohumlarımıza sahip çıkmaya her zaman devam edeceğiz. Can Yücel Tohum Banka’mızda birçok yerli tohumu çoğaltarak vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Karakılçık buğdayımız da bu merkezden çıktı. Seferihisar Belediyesi olarak 500 dönüm arazi içinde karakılçık buğdayı üretimimize devam ediyoruz. Birçok ailemize ekmek kapısı olan Karakılçık buğdayımızdan ürettiğimiz ekmek sayısını arttırmaya ve yan ürünlerini geliştirmeye çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile birlikte çıktığımız bu yolda Karakılçık buğdayımızı İzmir’in her yerinde üretmek dileklerimle, Tunç Başkanımızı temsilen bizleri yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Yerel değerleri evrensel kılmak görevimiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç “Geçmişten günümüze yerel lezzetlerin yaşatıldığı bu güzel şenlikte bir araya geldik. Halkın seçimle göreve getirdiği yerel yönetimlerin bir görevi de yerel değerlerin korunması, ortaya çıkarılması ve yaşatılmasını sağlamak, bu değerlerin tanıtımını yaparak evrensel kılmaktır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den devraldığı bayrak ile Ata Ekmeği ve Armola Şenliği’ni aynı özenle sürdüren Seferihisar Belediye Başkanımız ve ekibinin bu anlamda yürüttükleri çabaların sonuçlarını bugün en güzel şekilde tüm Türkiye’de görmekteyiz. Bu anlamda bugün bu güzel şenlikte bizleri buluşturan başta Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin olmak üzere tüm emeği geçenleri kutluyorum.” ifadelerinde bulundu.