Seferihisar'da üreticiye küçükbaş hayvan desteği

Önceki gün Urla'yı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün de Seferihisar'daydı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Küçük Menderes ve Bakırçay havzalarında "Başka Bir Tarım Mümkün" sloganıyla başlattığı havza turları, Yarımada’da devam ediyor. Yarımada turuna dün Urla'da başlayan Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZSU tarafından iki yılda toplam 150 milyon liralık yatırım yapılan Seferihisar'da devam eden projeleri inceledi. Başkan Soyer’in eşi Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Yıldız Devran, Eser Atak, Suphi Şahin, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İzmir Vakfı Genel Müdürü Güven Eken, bürokratlar, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı program, Kasım Çelebi Camii ve tarihi medresedeki restorasyon çalışmalarına yönelik inceleme ile başladı. Başkan Soyer'e mahalleliler tel kırma tekniğiyle yapılan Atatürk tablosu hediye etti.

Soyer projeler hakkında bilgi aldı



Başkan Soyer; Seferihisar Ulamış deresinde yapılan yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki ıslah çalışmalarını inceledi. 7,5 milyon liralık yatırımla devam eden proje hakkında bilgi alan Başkan Soyer, Sığacık Kaleiçi sahilinde devam eden düzenleme projesini ziyaret etti.

Sahil kenarında 370 metre uzunluğunda bisiklet yolu, araç ve yürüyüş yolları, peyzaj çalışmaları ile modern bir görünüme kavuşacak düzenleme projesinin kısa bir süre içinde bitirilmesi hedefleniyor. Özel bir an ve dayanıklı partnerler ile porno film tadını kaçırmayın. Eski Sığacık yolu üzerindeki çocuk oyun alanı, kondisyon alanı, oturma grupları ile basketbol sahasının yer aldığı park için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Soyer, 79 milyon liraya mal olacak ve Seferihisar'ı kesintisiz, sağlıklı suya kavuşturacak içme suyu alt yapı çalışmaları ve 160 bin metrekarelik alanda uygulanan Kocaçay Deresi Kentsel Tasarım Düzenleme Projesi hakkında bilgi aldı. Başkan Soyer, Seferihisar İtfaiye Hizmet Binası'nı da ziyaret etti.

Tepeden tırnağa yeniliyoruz



Başkan Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve meclis üyelerini de ziyaret etti.

Soyer, “Çok özlemiştim Seferihisar'da olmayı, Seferihisar'ı ve Seferihisarlıları. Hem hasret giderdik, hem de yapılan çalışmaları yerinde gördük. Yapacağımız çalışmalarla ilgili de tespit yaptık. Kocaçay ıslahı önemli, büyük bir proje. 160 bin metrekarelik bir alanla ilgili düzenleme çalışması yapıyoruz. Peyzaj düzenlemesi, rekreasyon alanı, suni göletinden köprülerine, bisiklet alanına dev bir proje. Onun hazırlıklarını gözden geçirdik. Sığacık'ta sahil düzenlemesi ve büyük yeşil alan tasarımı vardı, onun nasıl hayata geçtiğini yerinde gördük. Büyük bir su şebekesi yenileme çalışması başlatıyoruz. Yaklaşık 79 milyon lira maliyetli, Seferihisar'daki tüm su şebekesini yeniliyoruz. Tepeden tırnağa bütün Seferihisar'ın adeta yenilenmesini mümkün kılan çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Başkan Soyer, 'Başka Bir Tarım' vizyonu doğrultusunda 2009 yılında Seferihisar'ın merkezinde kurulan üretici pazarını dolaşarak üreticilerle sohbet etti.

72 üreticiye küçükbaş hayvan desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin küçük üreticileri desteklemek amacıyla sürdürdüğü proje kapsamında küçükbaş hayvan dağıtım törenine katılan Başkan Soyer, “12 yıl önceydi, 'Başka Bir Tarım Mümkün' adıyla yaptığımız çalışmaları başlatırken, büyük bir heyecan duyuyorduk. İlk tohum takas şenliğini yapan belediye olmanın gururunu yaşadık. Yerli tohumlarımıza yerli hayvan ırklarına sahip çıkmanın gurunu yaşadık. İlk kez koyun keçi panayırı yaptık. Bununla gurur duyduk. Ürkmez'de, Sığacık'ta, Doğanbey'de, Seferihisar merkezde defalarca tohum takas şenliği ve yerli tarım uygulamaları için panayırlar fuarlar yaptık. Tarım, sadece toprakta başlayıp biten bir şey değil. Tarım, kentle kır arasında dengenin kurulmasında belki en önemli köprü. Tarım aynı zamanda özgürlüğün, bağımsızlığın anahtarı. Çünkü geçmişte topraklar postalla fethedilirken, artık tohumla fethediliyor. O yüzden yerli tohumumuza, yerli ırkımıza sahip çıktık. Kooperatifler, birlikler kurulmasına teşvik verdik, destek olduk. Diliyorum ki, yerli ırklarımız artsın, büyüsün ve küçük üreticimizin toprakla, hayvancılıkla olan bağlantısı devam etsin. Ekmeğini kazanmaya devam etsin, kentte ucuz işgücü haline gelmesin, işsiz ordusuna katılmasın. Yaptığımız çalışmanın özü budur. Bir yandan küçük üreticimizin refahını büyütmeye çalışıyoruz, bir yandan kentte tüketicimizin daha sağlıklı ürünlerle buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da küçük üreticimizin kadim kültürümüze sahip çıkması için destek veriyoruz” dedi.

Köylerde süt ve hayvancılık faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla büyük destekler sağlayan Büyükşehir Belediyesi; Seferihisar'da yetiştiricilik eğitimini tamamlayan 34'ü kadın toplam 72 üreticiye sakız, kıvırcık, maltız cinsi toplam 288 küçükbaş hayvan dağıttı.

Başkan Soyer, havza programı kapsamında CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak ve İYİ Parti Seferihisar İlçe Başkanı Şadiye Uçar Aşçıoğlu ile partilileri ziyaret etti. Soyer'in programı, Bademler'de yapımı devam eden İzmir Tarım Lisesi ziyaretiyle son buldu.