Selam verme cinayeti zanlısı 5 ay sonra yakalandı

Konak ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Konak'ta geçen şubat ayında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Şair Eşref Bulvarı'nda gece kulübünden çıkan Ergün Aksoylu (53) ile Oktay Çetinkaya'ya (36) yönelik silahlı saldırının failinin Ali E. olduğunu tespit etti.

Ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.