Selçuk'ta dar gelirliler için Efeslim Kart hazır

Efeslim Kart, Belediye tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların belirli bir limit dahilinde temel ihtiyaç maddelerini Efeslim Kart üyesi yerel esnaflardan satın alabileceği bunun yanı sıra geri dönüştürülebilir atıkları biriktirerek puan kazanabileceği bir kart sistemi olarak hizmet verecek.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Efes Selçuk'un sosyal, ekonomik ve çevre dostu kartı "Efeslim Kart" ile ilgili Efes Selçuk Belediyesi'nde kent esnafına yönelik bir tanıtım toplantısı düzenlendi. En önemli amaçlarından biri yerel esnafa katkı sunmak olan Efeslim Kart Projesi hakkında ayrıntılı bilgi verilen toplantıda projeye dahil olmak isteyen esnafların ön başvuruları da alındı. Efes Selçuk Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gonca Erdem ve kurum personelinin gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında Efeslim Kart ile kentte başlayacak yeni dönem hakkında bilgi verildi. Efeslim Kart'ın sosyal, ekonomik ve çevre dostu bir kart olduğuna dikkat çeken Gonca Erdem; Efeslim Kart Projesi'nin Efes Selçuk'ta yaşama ayrıcalığına sahip tüm vatandaşların dahil olabileceği, belediye tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların belirli bir limit dahilinde temel ihtiyaç maddelerini Efeslim Kart üyesi yerel esnaflardan satın alabileceği bunun yanı sıra geri dönüştürülebilir atıkları biriktirerek puan kazanabileceği bir kart sistemi olarak hizmet vereceği bilgisini verdi.

Çevreci yönü

Efes Selçuk Belediyesi'nin Efeslim Kart Projesi ile sosyal ve ekonomik anlamda birçok kazanım sağlamayı hedeflediğine dikkat çeken Gonca Erdem; "Biz bir taşla birçok kuş vurmayı düşünüyoruz. Ancak genel olarak bunları dört ana başlık altında toplayabiliriz. Bu kartın çıkış noktası dar gelirliye katkı sağlamak, yerel esnafı canlandırmak, çevreyi korumak ve eğitime katkı sunmak. Efes Selçuk Belediyesi Efeslim Kart ile bir ilke imza atacak. Efeslim Kart, benzer sosyal kartlardan farklı olarak hem sosyal hem de çevre adına işlevleri olan bir kart olma özelliğiyle aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olacak" diye konuştu.

Eğitime destek

Ambalaj atıklarının toplanması konusunda çeşitli projelerle adım atan Efes Selçuk Belediyesi, Efeslim Kart ile gerek çevre, gerekse ekonomi için büyük önem taşıyan geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasını daha düzenli bir şekilde gerçekleştirecek. Efeslim Kart sahibi vatandaşlar topladıkları ambalaj atıklarıyla puan kazanacak. Kart sahipleri bu puanları anlaşmalı esnaflardan alış veriş yaparken kullanacakları gibi; dilerseler kız çocuklarının eğitimine destek olmak için de bağışlayabilecek. Eğitime destek olmak isteyen vatandaşlar, yaptıkları bağışlara ilişkin olarak telefon mesajıyla bilgilendirilecek.

Esnafa katkı

Efeslim Kart ile büyük marketler değil, yerel esnafın kazanç sağlayacağını belirten Erdem; "Efeslim Kart sahipleri ihtiyaç sahibi olsun olmasın yalnızca yerel esnaftan alış veriş yapabilecek. Böylece Efeslim Kart'ın en önemli fonksiyonlarından biri olan yerel ekonominin canlanması yolunda önemli bir adım atılmış olacak" dedi.

Esnaf ile sözleşme

Çevrecilik adına da önemli bir adım olan Efeslim Kart ile kent içerisinde belirlenecek güzergahlar ve saatlerde Efes Selçuk Belediyesi aracının dolaşacağını belirten Erdem; "Kart sahibi vatandaşlar kağıt, cam, plastik, metal gibi geri dönüşüme uygun atıkları görevlilere teslim edecek. Atık miktarı kadar puan Efeslim Kart'a yüklenecek. Kart sahibi bu puanları yerel esnaftan alış veriş yaparak ya da eğitime destek olarak kullanabilecek" dedi. Başvuru yapan esnafa sözleşme imzalanacağı bilgisini veren Efes Selçuk Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gonca Erdem; "Sözleşme imzalanan yerel esnaf Efeslim Kart noktası olacak. Kasap, manav, tüp, su satışı, kırtasiye şarküteri ve bakkal esnaflarıyla sözleşme imzalanacak. Belediye sistemin işleyişi hakkında esnafa ayrıntılı bilgi verecek" dedi. Yapılan bilgilendirme toplantısının ardından Efeslim Kart Projesi'ne dahil olmak isteyen esnafın ön başvuruları kabul edildi.