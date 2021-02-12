SEVGİLİNİZE ŞİFRENİZİ VERMEDEN ÖNCE...
SEVGİLİNİZE ŞİFRENİZİ VERMEDEN ÖNCE...
0
KILIÇDAROĞLU AŞI OLDU
KILIÇDAROĞLU AŞI OLDU
0
SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL GEVREK
SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL GEVREK
0
EN ZEHİRLİ İKİNCİ HAYVAN
EN ZEHİRLİ İKİNCİ HAYVAN
0

Sevgililer Günü'ne özel gevrek

İzmir'de unlu mamuller satışı yapan bir fırın, 14 Şubat Sevgililer Günü için kalp şeklinde gevrek üretti. Fırın sahibi Dinçer Acar (43) kalpli gevreğin ilgi gördüğünü söyledi

Sevgililer Günü'ne özel gevrek
12 Şubat 2021 Cuma 09:58

İzmir'de unlu mamuller satan bir fırın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne için kalp şeklinde gevrek üreterek çiftlerin beğenisine sundu.  Fırın sahibi Dinçer Acar, "Sevgililer Günü yaklaştığında hepimizi hediye almak için tatlı bir heyecan sarar. Kimisi aldığı hediyelere not yazarak sevgisini ifade eder, kimisi de dile döker, anlatır. Biz de sevgisini dile dökemeyenler için özel kalpli ürünler hazırladık. Daha önceki yıllarda pasta ya da kalpli baklavalar yapmıştık. Bu yıla özel kalpli gevrek ürettik" dedi. Özel günlerde, özel ürünler hazırladıklarını anlatan Acar, daha önce tıp bayramı, Anneler Günü, Babalar Günü ve Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel ürünleri satışa sunduklarını kaydetti. Kalpli gevreğin de 14 Şubat öncesi müşterilerin ilgisini çektiğini söyleyen Acar, "Çok güzel karşılandı. Dükkandan içeri girenler kalpli gevreği gördüklerinde şaşırıyor. Vatandaşlar, lıp 'hem sevgimin timsali bir hediye olarak veririm hem de param cebimde kalır sabah kahvaltısını kurtarırım' diyor. Özel gevreğimizin hamuru aynı ama gramajı daha yüksek.  Normal simidi 2 liraya satarken kalpli gevreği 2.5 liradan satıyoruz" dedi.

Fırından sıklıkla alışveriş yaptığını belirten Şeyma Kılınç da "Sevgililer Günü için kalpli gevrek, pasta ve tatlı yaptıklarını duydum. Sevdiğim arkadaşlarım ve çocuklarıma kalpli gevrek almaya geldim. Kalplerden oluşan gıda ürünlerini görmek bize mutluluk verdi" diye konuştu.

Etiketler; #izmir #sevgililer günü #kalpli gevrek
Önceki Haber
Dikkat! Sevgililer Günü'nü unutmak boşanma sebebi
Sonraki Haber
'Balık pulu' hastası Zahide, tedavi olmak istiyor
Başkan Batur'dan Muharrem İnce açıklaması
Başkan Batur'dan Muharrem İnce açıklaması
0
Hortum, hayvan çiftliğini de vurdu
Hortum, hayvan çiftliğini de vurdu
0
Aydınlatma direği araçların üzerine devrildi
Aydınlatma direği araçların üzerine devrildi
0
İzmir'deki felakette yaralı sayısı 18'e yükseldi
İzmir'deki felakette yaralı sayısı 18'e yükseldi
0
Pazartesi günü İzmir'deki 300 okulda yüz yüze eğitim başlıyor
Pazartesi günü İzmir'deki 300 okulda yüz yüze eğitim başlıyor
0
'Oturulabilir' raporundan sonra İzmir'deki depremzedelere verilen yardımı geri istediler
'Oturulabilir' raporundan sonra İzmir'deki depremzedelere verilen yardımı geri istediler
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.