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Sıcaklar arttı, satışlar patladı!

İzmir’de son günlerde etkili olan mevsim üstü sıcaklıklar vatandaşların klima ve vantilatöre olan talebi arttırdı. Klima ve vantilatör satışlarında patlama yaşandığını ifade eden İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği (İZBEYDER) Başkanı ve İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclis Üyesi Metin Aztekin, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşların bütçelerindeki diğer giderlerinden fedakarlık yaparak klima almaya çalıştığını söyledi

Sıcaklar arttı, satışlar patladı!
01 Temmuz 2021 Perşembe 10:01

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de son günler etkili olan bunaltıcı sıcaklıklar klima ve vantilatör olan talebi arttırdı. Mevsim normallerinin çok üzerinde bulunan sıcaklık nedeniyle klima ve vantilatör satışlarının arttığını belirten İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği (İZBEYDER) Başkanı ve İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclis Üyesi Metin Aztekin, "Klima ve vantilatör satışları son günlerde patladı. Klima ve vantilatör yok satıyor. Montajlar için verilen randevular 7-15 güne dayandı. Çok yoğun satış nedeniyle servisler yetişemiyor. Bir servis ekibi 4-5 klima kurabiliyor. Yerinin açılması, tesisatın kurulumu da zahmetli" dedi.

 

Fiyatlar marka ve modele göre değişiyor


Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşların bütçelerindeki diğer giderlerinden fedakarlık yaparak klima almaya çalıştığını ifade eden Aztekin, “En çok 24 bin BTU, 18 bin BTU klimalar tercih ediliyor. Klima fiyatları marka ve modele göre değişim gösteriyor. Genelde vatandaşlarımız 4 bin TL ile 5 bin TL arasındaki klimaları tercih ediyor” diye konuştu.

Az enerji tüketen klimaları tercih edin


Klima kullanıma dair de uyarılarda bulunan Aztekin, “İnsanlarımız daha az enerji harcayan Inverter tipi klimaları tercih etmeli.  Bir de klima kullanırken zamansız klima kullanımından kaçınılmalı. Enerji tüketimi en az olan klimalar tercih edilmeli” dedi.

Etiketler; #klima #klima satışı #sıcak hava #izmir
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