Şifne Yat Limanı için yeniden ÇED!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2013 yılında yapımı planlanan ve “ÇED olumlu kararı verilen” Çeşme Şifne Yat Limanı Projesi için yeniden harekete geçildi. 7 yıllık süreçte yatırımın başlamaması nedeniyle ÇED Olumlu kararı geçersiz sayılan 95 milyon TL bedelle inşa edilecek 460 yat kapasiteli proje için yeni bir ÇED süreci başlatıldı

FATİH ÖZKILINÇ- Çeşme’nin 19 km doğusunda yer alan Şifne koyunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Çeşme-Şifne Yat Limanı Projesi”ne ilişkin yeniden Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) süreci başlatıldı. 2013 yılında “Yap İşlet Devret” modeli ile hayata geçirilmek üzere ihalesi yapılan projeye ÇED Olumlu kararı verilmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yatırıma başlanmaması nedeniyle ÇED Yönetmeliğinin 14'üncü maddesinin “ÇED Olumlu kararı verilen proje için yedi yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda ‘ÇED Olumlu’ kararı geçersiz sayılır” hükmünce yeniden ÇED süreci başlatılırken ÇED başvuru dosyası ise halkın görüşüne açıldı. ÇED Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi gereğince 2 Eylül 2021 tarihinde ise halkın katılım toplantısı düzenlenecek.

ÇED başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre; Çeşme Şifne Yat Limanı Projesi kapsamında Koruma Amaçlı uygulama İmar Planı değişikliği ile birlikte kıyı kenar çizgisi revize edildi. Bu nedenle 2013 yılında onaylanan İmar Planında proje alanı 66 bin 278 metrekare iken Şifne Körfezi Yat Limanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile alan 533 metrekare küçültülerek 65 bin 745 metrekare olarak revize edildi.

460 yata ev sahipliği yapacak



Proje bedeli 95 milyon TL olan projenin inşaat süresinin 2,5 yıl sürmesi bekleniyor. Projenin ekonomik ömrünün ise 25 yıl olması planlanıyor. Projenin inşaat aşamasında 50 personel, işletme aşamasında ise 100 personelin istihdam edilmesi planlanıyor. Kapasitesi 460 yat olacak şekilde planlanan projede 700 metre boyunda ana dalgakıran, 100 metre boyunda tali olmak üzere iki adet dalga kıran, 650 metre boyunda rıhtım, toplamda 585 metre uzunluğunda yüzer iskeleler, çekek yeri, vinç rıhtımı, bakım onarım atölyeleri, sosyal-idari tesisler, altyapı ve teknik birimler ve proje kapsamında kıyı yapısı olarak ise bir adet yat limanı dolgu alanı, bir adet dalgakıran, 5 adet yüzer iskele, 1 adet vinç rıhtımı ve çekek yeri yapımı planlanıyor.