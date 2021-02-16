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Silah kaçakçılarına şafak baskını: 40 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda,17 tabanca ve 13 pompalı tüfek ele geçirildi, 40 şüpheli gözaltına alındı

Silah kaçakçılarına şafak baskını: 40 gözaltı
16 Şubat 2021 Salı 12:02

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Torbalı, Tire, Selçuk, Bayındır ilçeleri ile Aydın ve Antalya illerinde faailiyet gösteren suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Silah ticareti yapan çetenin 40 üyesi yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 17 tabanca, 13 pompalı tüfek, şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi. 5 şüpheli ise aranıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #silah #silah kaçakçıları
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