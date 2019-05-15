Simay'ın da kedisi Dombi'nin de bir göz, diğerinden farklı

Doğuştan bir gözü yeşil, bir gözü kahverengi olan Simay Şen (19) ile beslediği bir gözü mavi diğeri yeşil Van kedisi 'Dombi', ilgi odağı oluyor. Kedisiyle birlikte tüm dikkatleri üzerine çektiğini belirten Şen, "Gözleri benim gibi olan bir hayvana sahip olmak farklı bir duygu. Onunla çok uyumlu bir ikili olduk, görenler inanamıyor" dedi.

Bornova'da yaşayan Simay Şen, bir gözünün yeşil bir gözünün kahverengi olması nedeniyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Annesi yeşil, babası ise kahverengi gözlü olan Şen, birbirinden farklı göz renkleriyle milyonda bir görülen bir özelliği taşıyor. Şen'in bir hafta önce sahiplendiği Van kedisi Dombi'nin de bir gözü yeşil, bir gözü mavi. Gözlerindeki farklılıktan mutlu olduğunu söyleyen Şen, "İlk tanıştığım insanlar gözlerimi görünce çok şaşırıyorlar. Gözlerimle ilgili hiçbir şekilde sağlık problemim olmadı, sadece renkleri birbirinden farklı. Gözlerim sayesinde insanlarla komik, içten, doğal ve kısa sohbetlerim oluyor. 5 Mayıs doğum günümdü. Doğum günü hediyesi olarak bir aile dostumuz Dombi'yi hediye etti. Çok mutlu oldum. Gözleri benim gibi olan bir hayvana sahip olmak farklı bir duygu. Henüz bir haftadır birlikteyiz, ama onunla çok uyumlu bir ikili olduk. İkimizi görenler inanamıyor. Evde köpeğim de var, umarım anlaşabilirler" dedi.

'Yeşil olanı daha çok seviyorum'

Gözlerindeki farklılığın bir dezavantaj olmadığını ifade eden Şen, "Aksine ilgi odağı olmak güzel bir şey. Sadece sürekli aynı şeyleri duymak insanı sıkabiliyor. Çocukken hep gözlerimi kapatır, göstermek istemezdim. Çünkü 'Gözlerimizi değişelim mi', 'Lenslerinden birini düşürmüşsün' gibi cümleler duyuyordum. Çoğu insana lens olmadığını kanıtlayamıyorum. Ben Mersinli Anadolu ve Mesleki Teknik Lisesi Bilişim Bölümü mezunuyum. Şu anda üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Mesleğimi yapmak istiyorum, ancak bu farklılığımı modellik yaparak bir hobi olarak da değerlendirebilirim. Bazen her iki gözüm de yeşil olsaydı, nasıl olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Bence tamamen farklı bir kişiliğe bürünüyorum görsellik açısından. Daha çok yeşil olan gözümü seviyorum, daha farklı durduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

'Göz rengi için iddiaya girdiler'

Simay'ın annesi Döndü Şen (43) ise, "Simay yaklaşık 20 günlükken gözlerindeki farklılığı fark etmiştik. O zamanlar bir tanesi yeşil, diğeri mavi gibiydi. Daha sonra mavi olan kahverengiye döndü. Benim gözlerim yeşil, babasınınkiler kahverengi. Her ikimizi de kırmamış, bizden bir parça almış. Simay doğmadan önce kız kardeşim ve eşi iddiaya girmişlerdi. Biri gözlerinin benim gibi yeşil, diğeri babası gibi kahverengi olacağını söylemişti. İddiayı her ikisi de kaybetti. Simay ve kedimiz Dombi çok güzel bir ikili oldular, çok uyumlular" dedi.