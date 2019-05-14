Sipariş götüren kuryeye kamyon çarptı

Bergama'da, köfte salonu işleten 27 yaşındaki Nazmi Şimşek siparişleri götürürken kullandığı motosikletin kamyona çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sipariş götüren kuryeye kamyon çarptı
14 Mayıs 2019 Salı 09:37

Kaza, dün öğle saatlerinde Bergama ilçesi Kozak Yukarıbey Mahallesi'nde meydana geldi. Eniştesi Selçuk Demirtaş ile birlikte köfte salonu işleten Nazmi Şimşek, telefonla gelen siparişleri götürmek için yola çıktı. Şimşek yönetimindeki motosiklet, Yukarıbey Terzihalliler kavşağında kontrolsüz yola çıkınca A.G. yönetimindeki 35 NIE 15 plakalı kamyona çarptı. Kazada, başında kask olmayan Nazım Şimşek ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nazım Şimşek'in yaşamını yitirdiği saptandı.

Nazım Şimşek'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kamyon sürücüsü A.G.'yi gözaltına aldı.

Önceki Haber
Mobilya atölyesinde yangın
Sonraki Haber
Dolandırıcılık makinesi yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.