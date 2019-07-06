Soyer'den muhtarlara müjde

25 mahalle muhtarıyla Konak'ta buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, muhtarların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması için adlarına özel kart çıkarılacağı haberini verdi

Kenti katılımcı bir anlayışla yönetme hedefi doğrultusunda muhtarlara yönelik bölgesel toplantılar planlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ilk buluşmayı Konak ilçesi sınırlarındaki Gültepe'de gerçekleştirdi. Soyer, "Bugün Gültepe hak etmediği bir noktada. Dolayısıyla spor alanlarından altyapıya kadar bu bölgenin her şeyiyle ilgileneceğim. Gültepe’nin bambaşka bir yerde olması gerektiğine inanıyorum. Hepiniz seçildiğiniz mahalleyle ilgili o kadar hassas ve heyecanlısınız ki bu her şeyden önemli. Biz de sizin bu emeğinize ve yüreğinize layık olmak için çalışacağız. Muhtarlarımızın toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması için kart çıkarıyoruz. Önümüzdeki günlerde konuyu Meclis'e getireceğiz" dedi.