Soyer: Dövizle kaybettiğimiz bir metroyu bu yatırımla geri kazanıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için kurulan İZENERJİ bünyesindeki İZETAŞ şirketi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında 2022 yılı alım sözleşmesi imzalandı. Törende konuşan Başkan Soyer, “Bu çalışmamız ile hem yenilenebilir enerji kullanacağız hem de beş yılda 1 milyar 485 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Döviz kurlarındaki artışla bir metro hattı kaybettiğimizi söylemiştik. Bugün bu imza ile bu metroyu geri kazanıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi artan zamlar ve ekonomik kriz nedeniyle elektrik giderlerinde tasarruf sağlamak için Türkiye’ye model olacak bir çalışmaya daha imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerine ait binaların elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması için İZENERJİ bünyesinde kurulan İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi (İZETAŞ) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZSU ve 12 şirket arasında sözleşme imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllık toplam 750 milyon kilovat saat elektrik tüketimi yapıyor.

“İzmir öncü olmaya devam ediyor”



İmza töreninde konuşan CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “İzmir öncü olmaya devam ediyor. Bu büyük bir gurur. Sayın Başkanımız Tunç Soyer’in vizyonu, çalışma ekibinin başarısı, azim ve kararlılığı, İzmir’i Türkiye’ye örnek bir noktaya getiriyor. Bu proje de tarihi projelerden bir tanesi ve beni de aşırı heyecanlandırdı. Türkiye’nin enerji arzı ithalata dayalı. Bunun değişmesi lazım. Yıllardır buna çalışıyoruz. Bu mümkün. Önemli olan istemek, inanmak ve sahiplenmek. Fosil enerjilerin yerine yenilenebilir enerji sistemlerini kurmamız ve kullanmamız lazım. En başına da güneşi koymamız lazım. Güneşi koyarak Türkiye’de bir enerji dönüşümünü başlatmamız lazım. Biz bunun için çalışıyoruz. Buna kendimize adadık. Eğer bir ülkede adanmışlık olmaz ise bu tür projeler olmaz. Bu proje, adanmışlığın, İzmir’e hizmetin, Türkiye’ye hizmetin inanmışlığın sonucudur. Burada yapılan hizmetler ileride daha iyi anlaşılacak. Bu tür projelerle Türkiye’de gelecek nesillere yeşil dönüşümle güzel bir gelecek için çalışacağız. Yenilenebilir enerjiyi maksimum düzeyde değerlendireceğiz. Sayın Başkan enerji giderlerinden yılda yüzde 22 tasarruf etmeyi başardı. Bizim bunu Türkiye’nin her yerinde anlatmamız lazım. İzmir’de yaptık, yapacağız” dedi.

“Yenilenebilir enerji kullanımında tarihi adım”



“Türkiye’nin bir yeşil mutabakata ihtiyacı olduğunu, İzmir’in de bu konuda öncü olduğunu belirten Akın, “Sayın Başkamız Tunç Soyer’in 2020 yılında tek taraflı deklare ettiği SECAP-Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları var. Bu yeşil şehir eylem planı kapsamında da İzmir’de sera gazı emisyonunu yüzde 40 düşürmeyi hedefliyor. Bu çalışmalarla 2021 yılından itibaren İZENERJİ’yi de öne koyarak bir iddiayla başarıya devam ediyor. Çok önemli. Önemli olan bunu duymayanlara duyurmak. Sayın Başkanımızı takip ediyoruz. Çok kısa ve başarılı bir çalışmayla lisansını aldı. İşte bunun için tarihi bir adım ve örnek vericidir. Bu gurur verici” diye konuştu.

Elektrik bütçesinden yüzde 22 tasarruf



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yılda 1 milyar 350 milyon liralık tüketimle İzmir’in en büyük elektrik kullanıcılarından birisi olduğunun altını çizen Başkan Tunç Soyer, kurdukları İZETAŞ şirketi aracılığı ile sağlanan yüzde 22’lik tasarrufu anlattı. Soyer, “Göreve gelir gelmez, o güne kadar sadece bir personel tedarik kuruluşu olan İZENERJİ’ye belediyemizin enerji giderlerini ucuzlatma görevini verdim. Şirket yöneticilerimiz ve uzmanlarımız İZENERJİ’yi çok kısa sürede yetkili bir enerji tedarikçisi haline getirdi. İZENERJİ şirketimiz bünyesinde İZETAŞ’ı kurduk. İZETAŞ’ın önceliği, ilk etapta belediyemiz ve iştiraklerinin enerji ihtiyacını karşılamak. İZETAŞ, büyükşehir belediyemizi enerji tedarikindeki fahiş kar oranlarına karşı koruyor ve elektrik için harcanan bütçesini yılda yüzde 22 oranında düşürüyor. Belediyemizin elde ettiği bu başarının yüzde 200’e varan elektrik zamları sonrasında gerçekleşmiş olması bana gurur veriyor” şeklinde konuştu.

“Bir yılda 297 milyon lira tasarruf”



Ülke genelinde yaşanan enerji krizine dikkat çeken Soyer, “Türkiye’deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri’nde, günlerce süren elektrik kesintisi yaşandı. Sanayicimiz şalterleri indirdi, üretim tümüyle durdu. 320 Organize Sanayi Bölgesi’nde, 50 binin üzerindeki fabrikada üretimin durması büyük bir enerji krizidir. Bunun başka hiçbir ifadesi yok. Bu, milyarlarca dolar zarar oluşturması beklenen ve geçmişinde benzeri görülmemiş bir enerji krizi. Bu kriz, enerjide dışa bağımlılık, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında gecikme ve bunların yetersiz kullanımı sonucudur. Bugün belediyemizin 6 aylık, İZSU’nun yıllık enerji ihtiyacının 200 milyon kilovat saatini ve Metro AŞ’nin bir aylık elektrik enerjisini karşılamak için sözleşme imzalıyoruz. Sadece bu imzalarla İzmirli’nin cebinde kalacak para tam 30 milyon lira. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZSU ve 12 şirketimizle birlikte İZETAŞ’ın belediyemize bir yılda sağladığı kazanç yüzde 22 düşük maliyet ile 297 milyon lira olacak. Biz bunun için yenilikçi, cesur ve adil çözümler üretiyoruz. Bu rakam beş yılda 1 milyar 485 milyon TL olacak. Yani döviz kurlarındaki artışla bir metro hattı kaybettik demişken, bugün bu çalışmalarla bu metroyu geri kazanıyoruz. Yani İzmir için kilometrelerce yeni metro tüneli, yol, viyadük, tünel, arıtma ve yeşil alan yatırımı yapabiliyoruz. Çok mütevazı imkanlarla elde edilmiş bu büyük başarının tek bir sırrı var. Şehrimizi yönetirken sadece halkımızın menfaatini düşünmemiz” dedi.

“Çocuklarımıza enkaza dönmüş bir dünya bırakmaya hiç niyetim yok”



Başkan Soyer konuşmasının son bölümünde umut ve mücadele mesajlarını yineleyerek, “Mevcut politikaları değiştirmeden refahı artırmak ve adil paylaşımını sağlamak, iklim krizini durdurmak, en önemlisi, belki de en önemlisi; çocuklarımıza umut dolu bir gelecek bırakmak mümkün olmayacak. Açıkçası benim çocuklarımıza enkaz yerine dönmüş bir dünya bırakmaya hiç niyetim yok. Bu nedenle yüksek enerji maliyetlerini azaltmak ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak bir tercih değil, bir mecburiyet. Son üç yılda pandemiyi, depremi, selleri ve her türlü felaketi birlikte göğüsledik. Tüm krizlerin üstesinden hep beraber geldik. Bu krizlerin en büyüğünü, İzmir’in ve ülkemizin her yerinde derinleşen yoksulluğu da hep birlikte yeneceğiz. Göreceksiniz. İZETAŞ’ın İzmir’e hayırlı olmasını ve Türkiye’ye ilham olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji tesisi için çalışmalar başladı



Kısa sürede önemli başarılara imza atan İZETAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Türkoğlu, yenilenebilir enerji tesisi çalışmalarının müjdesini vererek, “Başkanımızın talimat ve yönlendirmesiyle kurum ve şirketlerimizin enerji tedariki sorununu rekabetçi ve yenilikçi bir anlayışla kurulduk. Lisans aldığımız günden bugüne, 20’ye yakın tedarik anlaşmasının bir tanesini bile kaybetmeden tüm tedarik yetkisini İZETAŞ almış bulunuyor. Bu kuruluş amacımıza tam uyan bir başarı oldu. Hem belediyemizin bütün enerji kaynaklarını yenilenebilir enerjiyle sağlamak hem de en uygun maliyetle bu işi yapmak en büyük hedefimizdi. Kısa sürede gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Henüz 4 aylık bir firmayız. Bu kadar keyifli başlangıcın ardından gözümüzü ileriye dikerek, bunun sürdürülebilir olması için kendi yenilenebilir enerji tesisimiz için çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediyenin stratejik planı ile uyumlu



İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketler Koordinatörü Ali İhsan Özgürman, “Ulaşılan bu hedef, belediyemizin 2020-2024 stratejik planında 7 tane stratejik amaç ve bunların altında sıralanan 26 stratejik hedeflerle çok yakından ilintili. Geniş vizyonuyla önümüzü açan Sayın Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum” dedi.

“İzmir’i 2030 yılında iklim nötrü bir kent yapmak için çalışıyoruz”



İklim krizinin etkilerini ve fosil yakıtların dünyaya verdiği zararlara verilerle dikkat çeken Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, yenilenebilir enerji yatırımlarının gelmiş olduğu noktayı anlattı. Uyar, İzmir’i 2030 yılında iklim nötr bir kent yapmak üzere İZENERJİ bünyesinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gediz Elektrik Teknoloji ve Arge Müdürü Çağdaş Akarsu ise, “İZETAŞ’ın bizlerle birlikte önümüzdeki dönemde çok güzel işlere imza atacağının, sektöre yenilikçilik, çevrecilik ve birçok alanda rekabetçilik anlamında yenilikler getireceğine inanıyorum ve başarılar diliyorum. Tüm İzmir’e hayırlı olsun” diye konuştu.

Kimler katıldı?



İzmir Sanat Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Bedri Serter, Özcan Purçu, Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZENERJİ ve İZETAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Türkoğlu, İZENERJİ Genel Müdürü Ali Celal Ergin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketler Koordinatörü Ali İhsan Özgürman, Gediz Elektrik Teknoloji ve Arge Müdürü Çağdaş Akarsu, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.