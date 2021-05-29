Soyer: Kozak Yaylası'nın meralarını üreticiye bıraksınlar

Bergama’da her yıl bu dönemde tekrarlanan geleneksel yayla serüveni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı meraya hayvan salımı programıyla başladı. Soyer, “Burada altın madeni, taş ocağı gibi yaklaşımlar ve hevesliler var. Onlara buradan söylemek istediğim tek şey; Kozak Yaylası'nın meralarını üreticiye bıraksınlar” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Bergama'da geçimini hayvancılıktan sağlayan üreticilerin geleneksel hayvan salımı programına katıldı. Çamavlu Köyü’nden 23 bin dekarlık Çamavlu Merası’na doğru 11 bin küçükbaş ve 4 bin büyükbaş hayvanın çıktığı yaz yolculuğu, Köy-Koop İzmir Birliği ve S.S Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından düzenlendi. Hayvan salımına Başkan Tunç Soyer ile birlikte İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Çamavlu Kooperatif Başkanı Mustafa Kocabaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, köylüler ve çiftçiler katıldı. Hayvan salımında kepenek giyen Başkan Tunç Soyer yürüyüşe eşlik etti. Yürüyüş sonrasında bölgedeki en yaşlı çınar ağacının altında dinlenen Soyer ve katılımcılar, birlikte türküler söyledi.

Kozak Yaylası'nın meralarını üreticiye bıraksınlar

Önemli bir geleneğe şahitlik ettiklerini belirten Başkan Tunç Soyer, “Burası dünyanın en güzel noktalarından biri. Binlerce dönüm merada çok değişik bir gelenek var. Her yıl altı ay tüm bölgede hayvan sahipleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını meraya getiriyorlar, salıyorlar. Hayvanlar burada özgür bir biçimde yayılıyor. Üreticimiz için ekonomik anlamda rahatlama. Kaba yemden, su gibi girdi maliyetinden kurtuluyor. Üreticiyi çok rahatlatan bir süreç. Burada altın madeni, taş ocağı gibi yaklaşımlar ve hevesliler var. Onlara buradan söylemek istediğim tek şey; Kozak Yaylası'nın meralarını üreticiye bıraksınlar. Üreticimiz burada hayvanların sütleri, peynirleri ile olağanüstü lezzetli ve sağlıklı ürünler üretiyor. Bu merada doğal beslenen hayvanların sütleri 'Süt Kuzusu Projesi' ile İzmirli çocuklarımıza ulaşıyor. Üreticimizin ayakta kalması için büyük imkanlar sunuyor” dedi.

Çoğalmasını sağlamak gerek

Meraların köylülere bırakılması, yem bitkilerinin dikilmesi ve köylünün hayvancılığı meralarda yapması gerektiğini belirten Soyer, “Toprak Dede” adıyla bilinen TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'yı da andı. Başkan Tunç Soyer, “Onu anmamak mümkün mü? Bu bütün Anadolu'nun aslında kadim kültüründen süzülerek gelen bir örnek. Bunun kaybolmasını engellemek, çoğalmasını sağlamak lazım. Olağanüstü cenneti çok iyi korumak gerekiyor” dedi. Altın madenleri için ise Soyer, “Güle güle diyorum, rahat bıraksınlar Kozak Yaylası'nı” ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer, geceyi köylülerle birlikte merada geçirdi. Küçükbaş ile büyükbaş hayvanların yaylaya doğru yolculukları iki gün boyunca devam edecek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar altı ay boyunca bu yaylada kalacak.