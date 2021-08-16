Soyer’den “Temiz Gediz, Temiz Körfez” için kurumlara yazılı çağrı

Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Nehri’nin kurtarılmasına yönelik girişimlerini sürdürüyor

“Temiz Gediz, Temiz Körfez” sloganıyla çıktığı havza turundaki incelemelerinin ardından Gediz’in kurtuluş reçetesini içeren 12 maddelik deklarasyon açıklayan Soyer, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Uşak, Manisa ve Kütahya valilikleri ve havzadaki belediye başkanlıklarına bir yazı gönderdi. Başkan Soyer, “İlgili kurumların gerekli tüm işleri yapacağına ve yasal yaptırımları uygulayacağına inanıyorum. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak da her türlü işbirliğine hazırız” dedi.

İzmir Körfezi'ne akan Gediz Nehri’ndeki kirlilik kaynaklarını tespit etmek için “Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganıyla çıktığı 4 günlük havza gezisi boyunca Gediz’in 401 kilometrelik yatağında incelemelerde bulanan Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 12 maddelik kurtuluş reçetesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kuraklık nedeniyle can çekişen Marmara Gölü’ne hayat vermek için ilk adımı atan ve DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’ne yazı yazarak göle bu yıl içinde bir milyon metreküp su vermek için başvuru yapan Başkan Soyer, Gediz’i kirleten kaynaklara dikkat çekmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Uşak, Manisa ve Kütahya Valilikleri ile İl Özel idareleri, belediye başkanlıkları ve kirliliğe neden olan kurumlara yazı gönderdi. Başkan Soyer, gönderilen yazılarda tespit edilen kirlilik kaynaklarının koordinatlarını belirterek kirliliğin boyutlarını gösteren fotoğraflara da yer verdi.

Başkan Soyer’den işbirliği çağrısı

Kirlilik kaynaklarının koordinatların da belirtildiği 12 ayrı yazı içeriği ile toplamda 62 yazıyı ilgili kurumlara ileterek yasal yaptırımların yapılmasını talep eden Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kirliliğin giderilmesine yönelik gerekli iş ve işlemlerin yapılması konusunda her türlü iş birliğine açığız. Ege Belediyeler Birliği ve Gediz Nehri’nin kirliliğinin ulaştığı İzmir ve havzada yaşayan tüm vatandaşlarımız adına doğa ve eşsiz kaynakların korunması hususunda gerekli tüm işlemleri yapacağınıza ve yasal yaptırımları eksiksiz uygulayacağınıza inanıyorum” dedi. Havzada uzun yıllardır yaşanan kirlilik ve kuraklık sorununa dikkat çeken Soyer, “Ege Belediyeler Birliği olarak Gediz’i kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Gediz’in kurtuluşu için yapılması gerekenleri 12 maddelik deklarasyon haline getirdik. Bunları adım adım uyguluyoruz” diye konuştu.