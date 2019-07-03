'Stadyum millet bahçesi olsun'

Tire Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısında söz alan CHP’li Görkem Orucak, atıl durumda olan 4 Eylül Stadı’nın Millet Bahçesi yapılması için öneride bulundu

Millet Bahçeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimleri sırasında vatandaşlara verdiği vaatler arasında yer alıyordu.

Tire Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Meclis Üyesi Görkem Orucak’tan bir öneri geldi. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran’ın yönettiği oturumda söz alan Orucak, kullanılmayan Tire 4 Eylül Stadı’nın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi olan Millet Bahçesi’ne çevrilmesini teklif etti.

Orucak’ın önerisinde, ‘Hızla gelişen ve büyüyen tarihi kentimiz Tire’mizde, çağımızın hastalığı betonlaşmaya karşı yeşil Tire dokusunun korunması amacıyla; Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2019 Yerel Seçim vaatleri arasında bulunan ve kullanım hakkı Tire Belediyesi’ne ait olan ve atıl durumda bulunan Tire 4 Eylül Stadı’nın meclisimizde bulunan tüm saygıdeğer meclis üyelerinin de katkıları ve desteğiyle ; alt kısmı otopark üst kısmı millet bahçesi ve yeşil alan olmak üzere inşa edilmesini ve halkımızın kullanımına sunulmasını saygıyla arz ediyorum. Tire Belediyesi Meclisi olarak gelecek nesillerimiz için önemli bir miras bırakmamız gerekmektedir. Bu projenin Yeşil Tire’mize ilerleyen zamanlarda derin bir nefes aldıracağına inancım tamdır. Yeşil Tire’mizde parti siyasetini bir kenara bırakarak, şehrimiz için fayda sağlayacak projelere imza atmak bizleri bu makamlara layık gören ve makamlarımızın asıl sahibi halkımıza borcumuzdur. Gereğinin ivedilikle yapılmasını ve çalışmaların bir an önce başlanmasını arz ederim’ ifadeleri yer aldı.

Teklifin tüm meclis üyeleri tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.