İzmir'in tam 3000 gönüllü su elçisi oldu. İzmir Valisi'nin davetlisi olarak kente gelen Su Elçileri Proje Koordinatör Özgür Aydıncık 19 okulda seminer verdi.

Miniklere suyu doğru ve etkin kullanmanın önemini anlattı. Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğü ortaklığında 2017 yılında AB Fonları ile başlatılıp sonuçlandırılan Su Elçileri Projesi İzmir Valiliği'nin davetlisi olarak kente geldi. 20-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında İzmir merkez ve taşra ilçelerinde öğrencilere 19 seminer verildi. Suyu doğru ve etkin kullanmanın önemi anlatıldı

19 okulda 3000 öğrenci

İzmir'de 19 okulda 3000 öğrenci ve 200 öğretmenlerin katıldığı etkinliklerde Su Elçileri Projeleri Koordinatörü ve Su Elçileri Derneği Başkanı Özgür Aydıncak Su Elçileri Animasyon karakteri Mandalina ile birlikte çocuklarla bir araya geldi.

Güzelyalı Ortaokulu'ndaki 18. toplantıya DSİ 2. Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Kaya ve Destek Hizmetler Şube Müdürü Salih Solak da katılırken, Kaya Aydıncak'a yeni nesillerde su kullanımı bilincinin oluşturulmasına verdiği katkıdan dolayı teşekkür plaketi verdi.

Yaklaşık olarak 1 saat süren sunumda miniklere; su tasarrufu, su yapıları ve barajların görevleri ve önemi, dünyada ki su durumu, sulama kanalları ve barajlarda ki yüzmenin tehlikesi, tarımda çok su tüketen vahşi sulama yöntemleri yerine yağmurlama ve damlama sulama sistemlerinin kullanımı ve üretiminde 2400 lt su harcanan hamburger gibi çarpıcı örneklerle anlatılıyor. Su Elçileri Projesi şu ana kadar Türkiye genelinde 21 ilde, 26 bin öğrenciye ulaştı.