Taklit ve tağşişe hapis cezası geldi!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni genelgesi ile gıdada taklit ve tağşiş ürünlerde cezaların artırıldığını, hapis cezasının geldiğini hatırlatan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "Eskiden ifşa etmek yeterli olmuyordu. Ceza ödenip, tekrar gıdada sahtecilik yapılıyordu. Artık hapis cezası da istenecek" dedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Kasım günü 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tarladan sofraya güvenilir gıda anlayışıyla, tüketici sağlığını en üst düzeyde korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğüne dikkati çekti. "Gıdada taklit veya tağşiş ile ilgili cezaları caydırıcı hale getirdik" diyen Bakan Pakdemirli, son 10 yılda 1609 firmanın 3 bin 605 farklı parti gıda ürününde taklit veya tağşiş yaptığını kamuoyu ile paylaştıklarını da kaydetti.

'KASIM AYINDAN İTİBAREN CEZALAR ARTIRILDI'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "İlk ifşada 55 bin liradan 555 bin liraya kadar ceza yaptırımı uygulanmasına karar verildi. Tekrarı halinde ilk cezanın 2 katı ödenmesi gerekecek. 3'üncü kez tekrar edilmesi halinde suç duyurusunda bulunularak 1'den 5 yıla yine tekrarı halinde 5 ila 10 yıla kadar hapis cezası istenecek. Bu bizim de istediğimiz bir konuydu. Eskiden bu cezalar 2 ila 10 bin liralık cezalar veriliyordu. İfşa yapmak yeterli olmuyordu. Ücreti ödeyip tekrar yapıyorlardı. Son 5 ifşada aynı firmaları görmemiz de bunun sonucuydu. Kasım ayından itibaren cezalar artırıldı" dedi.

'FİZİKSEL OLARAK BAKTIĞIMIZDA ANLAŞILMIYOR'

Son ifşa listesinin yaklaşık 14 ay önce; 17 Eylül 2020'de paylaşıldığını hatırlatan Toprak "Bu ifşaların devam edip, bu cezaların da yürürlüğe konması önemli" dedi. Bakanlığın 2012'den itibaren yayımladığı listelerde zeytinyağı başta olmak üzere yoğurt, tereyağı, salam, kaşar peyniri ve bal gibi ürünlerde taklitlerin olduğunu söyleyen Toprak, "Her üründe farklı şekilde taklit ve tağşiş yapılıyor. Fiziksel olarak baktığımızda anlaşılmıyor. Ancak laboratuvarda incelenirse tespit ediliyor. Mesela tereyağının içine margarin, zeytinyağının içine değir tohum yağları ve ayçiçeği yağı, yoğurtta jelatin katılmasını buna örnek verebiliriz" diye konuştu.