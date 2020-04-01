Taksicilere maske ve eldiven dağıtıldı

Türk Kızılay Konak Şubesi ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliğiyle kentteki taksicilere maske ve eldiven dağıtıldı.

Taksicilere maske ve eldiven dağıtıldı
01 Nisan 2020 Çarşamba 13:35

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle önceki günlerde taksilerde dezenfeksiyon işlemleri yaptıklarını anımsattı. Dezenfeksiyon çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerin de destek verdiğine işaret eden Anık, hem yolcuların hem de şoförlerin sağlığını koruyacak tüm önlemleri aldıklarını bildirdi.

Tedbir alıyoruz

Taksicilerin de 24 saat kesintisiz hizmet sunma gayretinde olduklarına değinen Anık, "Bunu yaparken taksi yolcularının ve çalışanlarımızın sağlığını düşünüyor, gerekli tedbirleri uyguluyoruz. Şimdi de maske ve eldiven dağıttık. İzmirliler taksilerini gönül rahatlığıyla kullanabilirler." ifadelerini kullandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Konak Şubesi Başkanı Ömür Şanlı da her zaman taksici esnafının yanında olduklarını, bu sıkıntılı dönemi de dayanışma ile aşacaklarını aktardı.


 


Kaynak: AA
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