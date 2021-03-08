İzmir'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı

Kaza İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hatice Çevik'in kullandığı kamyonet, Pirinççi Mahallesi'nin Kızılkule mevkisinde geldiğinde devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralıların arasında çocukların da olduğu öğrenildi.

Kaza hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan bir yaşındaki Yılmaz Çevik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yılmaz bebek Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yaralıların durumunun ise iyi olduğu bildirildi.