Tarım poşetleri geri dönüşecek

Menemen Çukurköy Mahallesi sakinleri, poşet ve zehir kutularının bertarafı konusunda bilgilendirildi. Köy içerisinde oluşturulacak biriktirme alanlarında toplanacak naylon atıklar geri dönüşüme gönderilecek.

Halil Özcan - Örtü altı ve açık tarım yapan Menemen Çukurköy Mahallesi'nde vatandaşlar poşetlerin ve zehir kutularının çevreyi kirlettiği gerekçesiyle CİMER'e başvuru yaptı. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Menemen Çevre Platformu köyde bir çalışma yaptı. Köy içersinde oluşturulacak biriktirme alanlarında toplanacak naylon atıklar geri dönüşüme gönderilecek. Yakılan naylon atıklarının bilinen en kanserojen madde olan dioksinleri açığa çıkardığına dikkat çeken Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa, bunların toprağa ve yer altı sularına karışması durumunda kanserojen maddelerin besin zincirine ve dolayısıyla canlılara geçtiğini söyledi.

İnekten, bebeklere geçer.

Çukurköy'de naylon atıklarının çevreye atılması ve yakılmasıyla ilgili CİMER'e yapılan başvurular sonucunda İlçe Tarım Müdürlüğü harekete geçti. İlçe Tarım Müdürlüğü ile Menemen Çevre Platformu, Çukurköy Muhtarlığı'nın daveti üzerine köyde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Tarım atıklarının çevreye verdiği zarar ve insan sağlığına etkilerinin anlatıldığı toplantıya kadın üreticiler başta olmak üzere Çukurköylü vatandaşlar ve üreticiler katıldı. Köylüleri bilgilendiren Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa, kullanım ömrünü tamamlayan naylon atıkların yakılması ya da çürümesi için sürülerek toprağa karıştırılması halinde de yol açtığı tehlikelerden bahsetti. Naylon atıklarından kurtulmak için yapılan en basit eylemin yakma olduğunu ifade eden Karababa, "Yakılması halinde, bilinen en kanserojen madde olan dioksinleri açığa çıkararak kilometrelerce alanda yayılıyor. Bu maddeler, toprağa ve sulara karışması durumunda besin zincirine katılarak her aşamada canlılara geçiyor. Bir inek, bu mikroplastikleri kaçınılmaz olarak alması ile besin zinciri halkasının ileriki aşamasında bu ineğin sütünü içen bebeklere geçer" diye konuştu.

Destek talebi

Toplantıya katılan Menemen İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Ayfer Gülhan, naylon örtü yerine organik maddelerden yapılan malç tekstili gibi alternatif ürünlerin olduğunu ifade etti. Bu konunun maliyetler ile birlikte daha geniş araştırılarak bilgilendirme yapılabileceğini söyledi. Toplantıyı dikkatle izleyen ve soru sorarak yaşadıkları sıkıntıları dile getiren köylü üreticiler, plastik atıkları bundan sonra yakmayacaklarını ifade etti. Çukurköy Muhtarı Mehmet Dilek, plastik atıkları belirledikleri toplama noktalarına biriktirerek geri dönüşüme gönderilmesi için Menemen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden destek istediklerini kaydetti. Toplantıdan sonraki gün köylüler, naylon atıklarını toplayarak çuvallarda biriktirmeye başladı. Bundan sonraki adımda atıkların geri dönüşüme kazandırılması için belediyelerden destek bekleniyor. Karagöl çevresinde açılmak istenen taş ocaklarına ve çevre katliamına karşı 20'den fazla gönüllü avukat desteğiyle kazanılan davalarla bilinen Menemen Çevre Platformu tarım atıklarıyla ilgili çevre köylerde de çalışma yapacak.