Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayıp, öldürdü

İzmir'in Menemen ilçesinde, iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Boğazından bıçaklanan Mehmet Bilgin Zebil (27), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayıp, öldürdü
03 Mayıs 2019 Cuma 09:47

Olay, saat 01.00 sıralarında İnönü Mahallesi 9 Eylül Caddesi üzerindeki sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen İbrahim B. (29) ile Mehmet Bilgin Zebil, tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, İbrahim B. yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Zebil'i boğazından bıçakladı. İbrahim B., hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Zebil'i Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Zebil, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zebil'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olay sonrasında kaçan İbrahim B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan İbrahim B., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Kaynak: DHA
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