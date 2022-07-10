Tatilcilerin tercihi çadır ve karavan kampı oldu!

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde bütçelerine uygun tatil yapmak isteyenlerin tercihi kamp alanları oldu. Turizm kentleri İzmir ve Antalya’da arife gününden itibaren, çadır ya da karavanlarıyla kamp alanlarına gelmeye başlayan tatilciler orman içinde temiz hava alıp denizin ve tatilin keyfini çıkardı

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler, Ege ve Akdeniz'de tatil yörelerine yoğun ilgi gösterdi. 5 yıldızlı tesislerde konaklama ücretini fazla bulan ya da daha düşük bütçeyle uzun süre tatil yapmak isteyenler ise çadır ve karavan kamplarına yöneldi. Pandemi döneminde izole tatili tercih edenlerin de tanıtımına büyük katkı sağladığı kamp turizmi yoğun ilgi gördü. İşletmeler, ağaçlarla çevrili bahçelerde tatilcilerin kurduğu çadırlara elektrik ve su hizmeti de sağlıyor.

Ege'nin turistik ilçelerinde temiz hava ve bol oksijen ile iç içe bayram tatilini geçirmek isteyenler arife gününden itibaren kamp alanlarının yolunu tuttu. İzmir'deki Karagöl Tabiat Parkı'nda çadır tatili yapmak isteyenler bir gece için 85 TL'yi gözden çıkarırken Foça ilçesini tercih edenler kendilerine ait çadırlarında kişi başı gecelik 100 TL'ye tatil yapma imkanı buldu. Seferihisar Teos'da yine kişi başı çadır tatili 100 TL iken, Muğla Akyaka Orman Kampı'nda çadır fiyatı ise büyüklüğüne göre 100 ile 140 TL arasında değişiklik gösterdi. Muğla Akyaka'da karavan tatilinin ise fiyatı 175 TL olarak belirlendi. Aydın Kuşadası'nda kendi çadırlarında konaklayanlar 75 TL öderken, kiralık çadırdan faydalananlar ise 100 TL ücret ödedi. Tatil cenneti İzmir'in Çeşme ilçesi Çiftlikköy'de çadırlar için kamp alanı oluşturuldu. Bu çadırların fiyatı ise en az 3 gün kalmak şartıyla kişi başı günlük 150 TL olarak belirlendi. Dikili ilçesi Bademli'de çadırı tercih edenler 150 TL, bungalov evlerde tatil yapmak isteyenler de 400 TL ödeme yaptı.

Antalya'nın Kemer ve Kumluca ilçelerindeki koylara kıyısı bulunan Çıralı ve Olimpos bölgelerinde kamplarda tatil yapmak isteyenler ise çadırlarını kendileri getirirse kişi başı gecelik 75 TL, işletmeden kiralarlar ise 150- 200 TL arasında konaklama ücreti ödüyor.

'BAYRAMDA YÜZDE YÜZ DOLULUK'

İzmir'in Menderes ilçesi Özdere mevkisindeki kamp alanının yetkilisi Menekşe Yün, bayram öncesinde yoğun taleple karşılaştıklarını ve Türkiye'nin her yerinden rezervasyon için telefon aldıklarını dile getirdi. Düşük bütçeyle tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir kamp alanı olduklarını anlatan Yün, "Mümkün olduğunca kimseyi bekletmeden ve mağduriyete neden olmadan hizmet vermeye çalışıyoruz. Bayramda rezervasyonlarla birlikte yüzde yüz doluluk oranına ulaştık" dedi.

'BAYRAMDA FİYAT ARTIŞI YAPMADIK'

Kurban Bayramı'nda herhangi bir fiyat artışı yapmadıklarını ifade eden Yün, "Bayramdan sonra fiyatlarda güncelleme yapacağız. Alana ilk giriş ücreti 12 yaş ve üzeri için olarak kişi başı 25 lira alıyorduk. Bu ücret 30 lira oldu. Konaklamalarda ise fiyatlar değişmedi. 4 kişilik çadırlar 110 TL, bize ait olan 4 kişilik çadırları kiralama ücreti ise 200 liradır. Kendi çadırlarımızda 4 adet yer yatağı var. Elektrik ve aydınlatma kablolarımızı çekiyoruz. Ortak kullanımda olan duş ve soyunma kabinleri, tuvalet, lavabolar, bulaşık yıkama tezgahlarımız ve buzdolaplarımız var. Bunları kullanmak ücretsiz" diye konuştu.

'DENİZE SIFIR BİR EVİM VAR GİBİ'

Tatilini karavanda tek başına geçiren Nurgül Aydın (42) bunun bir yaşam biçimi olduğuna dikkat çekerek karavanda kalmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Aydın, "Karavanda tatil yapmak benim için zor değil. Bunun için karavanı sevmek lazım. Birtakım zorlukları da var. Tuvalet kullanımı biraz zor olsa da ben her şeyiyle seviyorum" ifadelerini kullandı.

Karavandayken kendisini evindeymiş gibi hissettiğini anlatan Aydın, günlerini dolu dolu geçirdiğini belirterek, "Denize sıfır bir evim var gibi. Sabah kahvemi içip ormanda yürüyüş yapıyorum. Denize girip şezlongda güneşliyorum. Ama burada kalırken doğaya zarar vermemeliyiz. Gelip de ormana çöpünü bırakanları görünce üzülüyorum" dedi.

'EVİMDE ÇADIRDA OLDUĞUM KADAR RAHAT DEĞİLİM'

25 yıldır çadır tatili yaptığını söyleyen Pakize Saykan (59) ise "Çadır alanında yaşamak çok güzel. Eşyalarımı çadırın içerisinde bırakıp gitsem bile bugüne kadar bir hırsızlık olayıyla karşılaşmadım. Hatta bileziklerimi toprağın altına sakladım. Evimde bu kadar rahat değilim. Çam havası bana yetiyor. 25 yıldır kamplara geliyor, her yıl 2 ay kalıyorum. İmkanım olsa bu süreyi uzatırım. Ama çocuklar okula gidiyor. Torunlarım var. Çocuklarım ve misafirlerim gelince 8 kişiye kadar kalabiliyoruz" dedi.

ÇADIRDA BAYRAMLAŞACAKLAR

Bir çocuk annesi Nilgün Durak (24) da "Doğayla iç içe olunca kendimi daha iyi hissediyorum. Bu bayram tatili için apart otel araştırdık. Ama çadır çok uygun. Yaklaşık 1 hafta kalacağız. Çadırımı buradan kiraladım. 3 kişi kalacağız. Gaziantep'ten misafirlerimiz gelecek. Bayramda onlara yan taraftan çadır kiralayacağız. Kurbanı kesip, yola çıktılar. Burada bayramlaşacağız” diye konuştu.