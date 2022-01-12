Tekel Fabrikası için ihale zamanı

İzmir’in kurtuluşunun 99’uncu yıldönümünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un tanıtımını yaptığı Alsancak Tekel Fabrikasının kültür ve sanat kompleksine dönüşümü için tanıtımdan 4 ay sonra ihale yapılacak. Alsancak Tekel Fabrikası'nın kültür ve sanat kompleksine dönüşümüne ilişkin Haber Ekspres’e konuşan İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, söz konusu projenin ihalesinin önümüzdeki hafta içinde yapılacağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'de 137 yıl boyunca üretim yaptıktan sonra 2004'te üretime son verilen Alsancak Tekel Fabrikasının kültür ve sanat kompleksine dönüşümü için önümüzdeki hafta ihale yapılacak. 9 Eylül 2021 tarihinde kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi mekânda söz konusu projenin tanıtımını yaparak 2022 Aralık ayına kadar projeyi tamamlayıp ilk başta İzmirliler olmak üzere tüm halkın hizmetine sunmayı hedeflediklerini dile getirmişti. Geçen yılın kasım ayının son haftasında İzmir’e gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Alsancak Tekel Fabrikasının kültür ve sanat kompleksine dönüşümüne ilişkin Deprem Konutları Teslim Töreni'nde “Şehrimizin tarihinde önemli bir yeri olan TEKEL fabrikasını içinde kütüphanesi ve müzesi de olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz. İnşallah bu hizmeti en kısa sürede sizlere kazandıracağız” açıklamalarında bulunmuştu.

Önümüzdeki hafta ihalesi yapılacak

Yaklaşık 150 milyon liraya mal olması beklenen Alsancak Tekel Fabrikası'nın kültür ve sanat kompleksine dönüşümüne ilişkin Haber Ekspres’e konuşan İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, söz konusu projenin ihale aşamasında olduğunu belirterek “En kısa zamanda ihalesini yapacağız. 2022 yılı sonunda hizmete girmesine yönelik talimat var. İnşallah yetişir. İnşaat işidir belli mi olur… Bir de tescilli yapı daha zor. Önümüzdeki hafta ihalesini yapacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Her çeşit sanat ve kültür ihtiyacına yanıt verecek

2022 Aralık ayında hizmete girmesi planlanan projede toplam 17 bin metrekarelik alanda, 20 bin metrekare kapalı bölüme sahip olacak. Tekel fabrika alanında sonradan yapılan eklenti binalar yıkılarak yeşil alanlar ve yürüyüş yolları oluşturulacak. İlk dönem yapılan ve projeye dahil edilecek yapıların ise statiğinin sağlam olduğu ve bu nedenle güçlendirme, restorasyona gibi işlemlere ihtiyaç duyulmadığı öğrenildi. Proje alanı her çeşit sanat ve kültür ihtiyacına yanıt verecek şekilde düzenlenecek. Kültür ve sanat etkinlikleri, sinema gösterileri, açık hava konserlerinin yanı sıra sanat atölyeleri, kütüphane ve müze de yer alacak.

İzmir Resim Heykel Müzesi ana binaya taşınacak

30 Ekim depreminde zarar gören İzmir Resim Heykel Müzesi de yine bu alanda ana giriş kapısının hemen karşısındaki ana binaya taşınacak. Müzede kazılarda ele geçen eserlerin sergilenirken açık ve kapalı alanlarda da klasik ile modern eserler ve dijital sanat eserleri yer alacak. Sanat atölyelerinde eğitimler verilirken süreli yayınlar da bulunacak. Müzeye ziyaretler ise ücretli olacak. İhtisas kütüphanesinde ise Türk kültürüne yönelik 150 bin civarında eser okuyucuların hizmetine sunulacak. Yine kütüphanede dijital konser kayıtlarının yanı sıra sesli kitap arşivi de bulunacak. Ana binanın arkasında ise yürüyüş ve dinlenme alanları oluşturulurken bu güzergah üstündeki binalarda sanat atölyeleri ile kütüphane yer alacak. Girişin sağ tarafındaki bina ise kafeterya yapılacak. Buranın solunda yani arsanın en köşe noktasında yer alan ve sonradan yapılmış olan müştemilat yıkılarak ortaya çıkacak alan açık hava sineması olarak kullanılacak. Bu alanın hemen arkasındaki bina ise Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün hizmet binası haline getirilecek.

200 kişiye istihdam yaratacak

Girişin hemen sağındaki 2 katlı bina ise 100-150 kişiye hizmet verecek bir restoran yapılacak. Bu binanı sağ tarafında, en köşedeki yapılar da yıkılarak açık hava gösterileri ve konserlerin yapılacağı alan olacak. Ana binanın sağındaki binalarda ise kaplı sinema ve atölyeler bulunacak. Projenin tamamlanarak hayata girmesiyle restoran, kafe, sinema, müze gibi alanlarda yaklaşık 200 personelin istihdam edilmesi planlanıyor.