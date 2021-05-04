ASLANLAR DA KORONAVİRÜS OLDU
ASLANLAR DA KORONAVİRÜS OLDU
0
ÜNLÜ OYUNCUDAN İYİ HABER!
ÜNLÜ OYUNCUDAN İYİ HABER!
0
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR
0
MEKSİKA'DA FACİA!
MEKSİKA'DA FACİA!
0

Temizliğini yaptığı evi soydu!

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, temizliğini yaptığı evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle M.A ile iki arkadaşı gözaltına alındı

Temizliğini yaptığı evi soydu!
04 Mayıs 2021 Salı 14:12

Dün ilçedeki bir evden piyasaya değeri yaklaşık 500 bin lira olan ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Evin temizliğini yapan M.A.’yı sorgulayan ekipler, çelişkili ifadeler verdiğini belirledi. Bir süre sonra M.A. sorgusunda, hırsızlığı kendisinin planladığını, arkadaşları M.G. ile S.U. ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti. İtiraf üzerine ekipler, M.G. ve S.U.'yu gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #temizlikçi hırsızlık
Önceki Haber
Sokakta yanmış ceset bulundu!
Sonraki Haber
Temizliğini yaptığı evi soydu!
Meles ve Arap deresinde koku temizliği!
Meles ve Arap deresinde koku temizliği!
0
Konak'ta sokak hayvanları için yoğun mesai
Konak'ta sokak hayvanları için yoğun mesai
0
Türkiye'nin gururu gençler çiçeklerle karşılandı
Türkiye'nin gururu gençler çiçeklerle karşılandı
0
Seferihisar'da esnaf YİYİN GARİ'den memnun
Seferihisar'da esnaf YİYİN GARİ'den memnun
0
Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Karabağlar Belediyesi ilçenin birçok ihtiyacını kendi üretiyor
Karabağlar Belediyesi ilçenin birçok ihtiyacını kendi üretiyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.