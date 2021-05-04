Temizliğini yaptığı evi soydu!

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, temizliğini yaptığı evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle M.A ile iki arkadaşı gözaltına alındı

Dün ilçedeki bir evden piyasaya değeri yaklaşık 500 bin lira olan ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Evin temizliğini yapan M.A.’yı sorgulayan ekipler, çelişkili ifadeler verdiğini belirledi. Bir süre sonra M.A. sorgusunda, hırsızlığı kendisinin planladığını, arkadaşları M.G. ile S.U. ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti. İtiraf üzerine ekipler, M.G. ve S.U.'yu gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.