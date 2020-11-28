Tire'de köpeğe ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Tire'de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tire'de köpeğe ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
28 Kasım 2020 Cumartesi 11:29

Tire'den Ödemiş yönüne giden İlhan Bacaksız (22) yönetimindeki 35 ZAN 90 plakalı otomobil, Boynuyoğun köyü yakınlarında yola çıkan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Bacaksız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan yaralı Kazım Yiğit Yıldız (26) ise sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin çarptığı köpek de telef oldu.

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