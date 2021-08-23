İZMİR'DE 285 KONUT SATIŞI ÇIKTI
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TOKİ, İzmir’de 285 konutu satışa çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi’nde inşa edilen 285 konutu ‘Açık Artırma Yöntemi’ ile satışa sunduğunu duyurdu. Alıcıların, konut ve iş yerlerine yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecekleri bildirildi

TOKİ, İzmir’de 285 konutu satışa çıkardı
23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:20

285 konutun açık artırma yöntemi ile satışa sunulmasıyla ilgili yapılan açıklamada, “Konutlar 6 ay içinde teslim edilecek. Açık artırmaya başvurular 25 Ağustos’ta başlayacak. Müzayede 9 Eylül 2021, Perşembe günü saat 11.00’de İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak. Ayrıca Emlak Yönetim’in internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası tarafından yürütülecek ve açık artırma günü de bankanın tüm şubelerine başvuru yapılabilecek” denildi.

Satışa ilişkin detaylı bilgilere TOKİ ve Emlak Yönetim’in internet adreslerinden ayrıca TOKİ çağrı merkezinden ulaşılabileceği ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #toki #izmir #izmir toki satış
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