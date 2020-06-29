TOKİ konutları inşaatı başladı

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun seçim vaatleri arasında bulunan TOKİ Bergama konutlarının inşaatı başladı.

TOKİ tarafından Bergama’ya inşa edilecek olan 274 adet konut, 1 adet cami ile alt yapı ve çevre düzenlemesi işi için inşaat sahasına 2 adet vinç kuruldu. Tünel kalıp sistemi ile yapılacak olan inşaata her gün 6 adet dairenin betonarmesi atılacak. İhale şartnamesine göre 500 günde tamamlanacak olan TOKİ Konutları’nın mücbir sebep olmaması halinde 12 aydan önce tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma için yaklaşık 2 bin 800 adet bitki, çalı grubu kullanılacak olan TOKİ’de ayrıca çocuk oyun alanları da düzenlenecek. 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar seçim vaatlerini gerçekleştirmek üzere projelerin hazırlıklarının sürdürüldüğüne dikkat çeken Başkan Koştu, “Görev süremizin geride kalan 1 yıllık bölümünde projelerimiz için gece gündüz demeden mesai harcayarak, projelerimizi tamamladık. Bir yılın ardından projelerimiz için ihale süreçlerine geçildi. İhale süreçleri tamamlanan işlerimiz için inşaat aşamaları da bir bir başlıyor” dedi.

274 adet konut

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Bergama’ya inşa edilecek olan 274 adet konutun inşaat çalışmalarına başlanmasının sevincini yaşadıklarını açıklayan Başkan Koştu, “İlçemizde bugüne kadar TOKİ konutu yapılmayışı büyük bir kayıptı. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde TOKİ’nin ilçemize yeni konutlar inşa etmesi sözünü vermiştik. Bu sözümüzü şimdi yerine getiriyoruz. TOKİ ülkemizin birçok bölgesinde yıllardır konut üretip duruyor. Girişimlerimiz sonucu ilçemizde de konut yapılması yönünde karar alındı. Konutlar İlçemizin gelişim yönü içerisinde bulunan Zafer Mahallesi’nde hem de kentimizin en gözde yerleri arasında bulunan Berksoy Otel’in kuzeyinde inşa edilecek. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olsun ” dedi.