GÖZTEPE'DE BİR İSİM AYRILDI
GÖZTEPE'DE BİR İSİM AYRILDI
0
HİNDİSTAN'DA FIRTINA: 21 ÖLÜ!
HİNDİSTAN'DA FIRTINA: 21 ÖLÜ!
0
WHATSAPP UYARISI!
WHATSAPP UYARISI!
0
TEPKİ TOPLAYAN YARIŞMA!
TEPKİ TOPLAYAN YARIŞMA!
0

TOKİ'nin Uzundere konut yapım ihalesi iptal edildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), Karabağlar’ın Uzundere Mahallesi sınırlarında ve imar planı bulunmayan alanda gerçekleştirmek istediği konut projesinin yapım ihalesi, yargı kararıyla iptal edildi

TOKİ'nin Uzundere konut yapım ihalesi iptal edildi
18 Mayıs 2021 Salı 08:51

Karabağlar Belediyesi, Uzundere’de 38 hektarı İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne tahsisli 80 hektarlık alanın tamamının üniversiteye ayrılması; 42 hektarına konut yapılmaması için hukuk mücadelesi yürütüyor. Bu kapsamda İzmir 1. İdare Mahkemesi geçen yıl, üniversite dışındaki konut ve diğer kullanım alanlarıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Böylece imar planları geçersiz kaldı.

Plan beklenmedi!

Bunun üzerine bakanlık yeniden revizyon imar plan çalışması başlattı. Ancak TOKİ, sürecin tamamlanmasını beklemeden 26.01.2021 tarihinde söz konusu 42 hektarlık alanda konut yapmak için ihaleye çıktı. İmar planları ise ihaleden hemen sonra, 12.02.2021 tarihinde askıya çıkarıldı.
Karabağlar’ın geleceği için alanın tamamının üniversiteye tahsisini isteyen Karabağlar Belediyesi, mahkeme kararlarının gereğinin yapılması için yeniden yargıya başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Ankara 4. İdare Mahkemesi, revizyon imar planı onaylanmamış alanda konut yapım ihalesine çıkılamayacağına hükmetti. Mahkemenin oybirliğiyle aldığı kararda, şu noktalara dikkat çekildi:
“Dava konusu ihale işlemlerinin dayanağı olan 19.03.2019 onay tarihli imar planlarının mahkeme kararı ile yürütmesinin durdurulduğu, bu karar doğrultusunda yapılan revizyon imar planlarının ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak 12.02.2021 tarihli ve 265497 sayılı yazı ile askı-ilan süreci başlatılmak üzere dağıtımının yapıldığı, dava konusu ihalenin ise 26.01.2021 tarihinde gerçekleştirildiği dikkate alındığında, imar planlarının onayı beklenmeksizin çıkılan ihalenin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verilmiştir.”

“İnşaat faaliyetlerini durdurulsun!”

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uzundere’deki alanın tamamının üniversiteye ayrılması için verilen hukuk mücadelesinde yeni ve önemli aşamaya gelindiğini vurgulayarak, “Hukuka, adalete saygı duyulması çağrılarımıza ne yazık ki kulak tıkandı. Uyarılarımıza rağmen TOKİ yapım ihalesine çıktı. Görülüyor ki bu konudaki haklılığımız, yargı kararıyla tescillendi” dedi.
TOKİ’yi yargı kararlarının gereğini yerine getirmeye çağıran Başkan Selvitopu, “Herkes hukuka saygılı olmalı. Bu karar kapsamında TOKİ, inşaat faaliyetlerini derhal durdurmalı” diye konuştu.

Etiketler; #toki #karabağlar #uzundere #uzundere toki #karabağlar belediyesi
Önceki Haber
4. kattan düşmüştü. Konuşursa gerçek ortaya çıkacak!
Sonraki Haber
Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp uyarısı
İzmir'de bir anne, kızını öldürdü!
İzmir'de bir anne, kızını öldürdü!
0
Başkan Arda’dan İzmir’in Çernobili’ne karşı ‘DUR’ma çağrısı
Başkan Arda’dan İzmir’in Çernobili’ne karşı ‘DUR’ma çağrısı
0
CHP İzmir'de acı olay! Eşinin doğum gününe katılmayınca ortaya çıktı!
CHP İzmir'de acı olay! Eşinin doğum gününe katılmayınca ortaya çıktı!
0
Büyükşehir'den arkeolojik kazılara destek
Büyükşehir'den arkeolojik kazılara destek
0
Başkan Batur'dan AKP'lilere: Büyük hüsrana uğrayacaksınız
Başkan Batur'dan AKP'lilere: Büyük hüsrana uğrayacaksınız
0
Demokratik Sağlık Sen’de sular durulmuyor
Demokratik Sağlık Sen’de sular durulmuyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.