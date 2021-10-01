Torbalı'da bir gencin Suriyeli bir kişi tarafından öldürülmesi ilçede gerginliğe neden oldu

İzmir Torbalı'da bir gencin Suriyeli bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi üzerine gerginlik yaşandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, önceki gece saatlerinde Batuhan Barlak'ın (17) Suriye uyruklu M.A. tarafından öldürülmesinin ardından ilçede gerginlik arttı. İddiaya göre, yaklaşık 150 kişi, gruplar halinde olayın yaşandığı ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Barış Yapı Sitesi'ne geldi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gruplar, Suriyelilere ait bir evi yaktı ve bazı evlere taşla saldırdı. Suriyelilerin genellikle hurda toplamak için kullandıkları araçlar da yakıldı.

İhbar üzerine bölgeye yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sitede ateşe verilen bazı yerleri ve evleri söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri grubu dağıtırken, bölgede olayların kontrol altına alındığı belirtildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alıp, olayın yaşandığı site ve çevresinde bekleyişini sürdürüyor.

TUTUKLANDI

Öte yandan İzmir'in Torbalı ilçesinde, laf atma tartışması nedeniyle Batuhan Barlak'ın (17), M.A. (20) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, İzmir Valiliği açıklamada bulundu. Valilik, şüpheli M.A.'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını bildirdi.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA YANIT

İzmir Valiliğinin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Eylül 2021 tarihinde Torbalı ilçemizde, bir gencimizin Suriyeli bir şahıs tarafından öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi öldürülen vatandaşımızın kardeşine ve yakınlarına yönelik herhangi bir zor kullanma ve gözaltı işlemi yapılmamıştır. Bahsedilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."