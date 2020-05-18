Trafiği rahatlatan altın dokunuşlar

Başkan Tunç Soyer sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde hızlanan asfalt serim çalışmalarını inceledi. Soyer bir de müjde vererek Gaziemir’deki alışveriş merkezinin önünden Konak istikametine doğru yolu bir şerit genişleterek trafiği rahatlatacaklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dört gün boyunca kentin bir çok noktasında devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi. İZBETON işçileri tarafından sıcak havaya rağmen Gaziemir Akçay Caddesi üzerinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alan Başkan Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları için sokağa çıkma yasağının uygun bir zemin hazırladığını ifade etti. Başkan Soyer “O nedenle arkadaşlarım, sıcağa rağmen muazzam bir performans gösterip çalışıyorlar. Asfalt olağanüstü sıcak bir malzeme. 160 derece. Bir yandan da İzmir’de 40 dereceye varan bir sıcaklık var ama dediğim gibi bu büyük bir fırsat. Burada çok güzel bir asfalt çalışması yapıyoruz” diye konuştu.

İlave şerit açılacak

Gaziemir’deki büyük AVM önünde yaşanan trafik sıkışıklığını da gidermek için alışveriş merkezinin önündeki yolu Konak istikametine doğru bir şerit genişleteceklerini açıklayan Tunç Soyer şunları söyledi: “Kampanya döneminde en az 111 altın dokunuş yapacağımızı söylemiştik. Bu da bizim adaylık döneminde söylediğimiz altın dokunuşlardan biri. Alışveriş merkezinin önünde bir alt geçit var. O arkadan gelen trafiğin, alışveriş merkezi önünde sıkışmasına yol açıyordu. Oraya bir ilave şerit açıyor arkadaşlarımız. Böylece sıkışıklık gerçekleşmeyecek ve trafik akmaya devam edecek. Bu çalışma ile birlikte alt geçidin arkasından itibaren başlayan tıkanıklık da giderilmiş olacak.”

332 araçlık otopark

İzmir Büyükşehir Belediyesi, AVM’nin hemen bitişiğindeki boş alanı da otoparka dönüştürüyor. Soyer, “Asıl önemli olan bu büyük alışveriş merkezinin hemen yanında İZBAN istasyonunun tam karşısında 332 araçlık bir otopark imalatına başlamış olmamız. Otopark tamamlandığında çok büyük bir rahatlama sağlayacak. Hem İZBAN’ı, toplu taşımayı kullanan vatandaşlar için ‘park et, devam et’ demiş olacağız. Hem de bu alışveriş merkezinin sıkışıklığını da büyük ölçüde hafifletmiş olacağız. Burada ayrıca 40 adet de motosiklet ve bisiklet park yeri olacak. Yoğun bir çalışma devam ediyor. Bu çalışmalar bizi rahatlatacak ve bugünleri aslında ne kadar güzel bir fırsata çevirdiğimizi gösterecek çalışmalar. Bu günlerde biz de seferberlik halindeyiz” dedi.

Çok zor bir iş yapıyorlar

Buradaki incelemelerinin ardından Başkan Soyer Karşıyaka’ya geçti. Başkan Soyer, Tersane Mahallesi’ni, Alaybey Mahallesi’ne bağlayan 1675 sokaktaki yaklaşık 500 metrelik asfalt serim çalışmalarını yürüten işçileri ziyaret etti. Asfalt çalışması yapan işçilerin çok zor bir iş yaptığını söyleyen Başkan Soyer, “Gerçekten bugün asfalt çalışması yapan arkadaşlarımız inanılmaz büyük bir iş yapıyorlar. O nedenle her birini alınlarından öpüyorum. Bir yandan asfaltın sıcağı bir yandan havanın sıcağı. Çok zor ama bunu yapmak istedik. Çünkü bu zamanlar bizim için bir fırsat. Bu yolları kapatarak asfaltlamak mümkün değil. Bir çok yol alternatifsiz. O nedenle bunu bir fırsat olarak değerlendirdik. Çok kıymetli bir çalışma ortaya çıkacak. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

Kuş Cenneti’ne kesintisiz ulaşım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da katıldığı programda Tunç Soyer, Meles Deltası’nda yeni inşa edilen ve tamamlandığında Sasalı Kuş Cenneti’ne kadar kesintisiz bir ulaşım sağlayacak olan 850 metre uzunluğundaki bisiklet yolunu da gezdi. Burada da Alsancak yönüne gidişte bir şerit daha açılarak sabahları Altınyol'un tıkanmasının önüne geçilecek.

Asfalt çalışması yapılan yollar

Gaziemir Akçay Caddesi, Sarnıç alt geçidi ve bölgedeki AVM kavşağını da içine alan çalışmalarda gidiş dönüş çift yönlü olarak toplam 8 kilometrelik asfalt çalışması yapılıyor. Basmane’de Kültürpark’ı çevreleyen Dr. Mustafa Enver Bey Bulvarı, Bozkurt Cadde, Mürselpaşa katılım kolları, 9 Eylül Meydanı ve Gaziler Caddesi olmak üzere toplam 7 kilometrelik asfalt çalışması devam ediyor. Kaşıyaka’da Tersane Mahallesi’ni, Alaybey Mahallesi’ne bağlayan yol olan 1675 sokakta ise yaklaşık 500 metrelik asfalt serim çalışmaları sürüyor. Yine Buca’da NATO Kavşağı ve Konak Varyant Kavşağı'nı birbirine bağlayan Eşrefpaşa Caddesi’nde de, çiftli yönlü devam eden çalışmalarda toplam 5.4 kilometrelik yol yenilenecek.

Büyükşehir’den gençlere çanta

İzmir Büyükşehir Belediyesi gençlere 19 Mayıs hediyesi dağıtmaya devam ediyor. İçinde Nutuk, Türk bayrağı, kulaklık, kolonya, el dezenfektanı ve maske bulunan bez çantalardan 5 bin gence dağıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençler için hediye çantaları hazırladı. Çantalar koronavirüs salgını nedeniyle bayramı evde kutlayacak 5 bin gence 19 Mayıs öncesinde dağıtıldı.

Ulaştırıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 4GB’lik internet hediye ettiği bin 200 gencin yanı sıra hediye çantalar Karaburun, Seferihisar, Foça, Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menemen, Kınık, Bergama, Aliağa, Dikili, Gültepe, Kadifekale ve Limontepe’deki gençlere ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin bez çantalarında Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Nutuk, 1,50x2,25 ebatlarında Türk bayrağı, gençleri müzik dinlemeye teşvik etmek için bir kulaklık, bir şişe kolonya, bir el dezenfektanı ve bir maske bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün bastırdığı 19 bin Nutuk’u da 19 Mayıs hatırası olarak İzmir’in merkez dışındaki 19 ilçesinde yaşayan 19 bin gence dağıtmıştı.



