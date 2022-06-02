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Trafik cezası delil olmayınca iptal edildi!

İzmir Torbalı'da bir avukat kendisine araba kullanırken telefonla konuştuğu gerekçesi ile kesilen cezayı iptal ettirdi. Açıklama yapan avukat Aslan Sezgin, görsel delil bulunmadığını söyledi

Trafik cezası delil olmayınca iptal edildi!
02 Haziran 2022 Perşembe 10:37

Avukat Aslan Sezgin'e, 10 Şubat'ta Torbalı'nın Ayrancılar kavşağı yakınlarında, 35 TVY 37 plakalı otomobiliyle seyir halinde cep telefonuyla görüştüğü gerekçesiyle ceza yazıldı. Sezgin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 116'ncı maddesi gereğince otomobilinin plakasına yazılan 427 liralık cezayı yargıya taşıdı. Eline telefon almadığı için cezanın haksız olduğunu belirten Sezgin, aracındaki bluetooth hoparlör sistemiyle görüşmeler yaptığını ve telefonla konuştuğuna dair fotoğraf ya da video gibi görsel delil bulunmadığını gerekçe göstererek itiraz etti. Torbalı Sulh Ceza Hakimliği'nde açılan davada, karar çıktı. Hakimlik, aracıyla seyir halinde telefonla görüştüğüne yönelik herhangi bir fotoğraf veya kayıt olmaması nedeniyle Sezgin'in itirazını hakkaniyet gereği kabul edip, verilen para cezasını kaldırdı.

'EMSAL OLMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KARAR'

Kararı değerlendiren avukat Aslan Sezgin, "Otomobilimde seyir halindeyken telefon kullandığıma ilişkin tarafıma ceza yazıldı. Bana tebliğ edilen cezaya denetlenebilir olmadığı gerekçesiyle aracımda bluetooth teknolojisinin bulunduğunu belirterek, itiraz ettim. Mahkeme itirazımızı uygun bulup, cezayı iptal etti. Telefonla görüşülürken herhangi bir fotoğraf veya videonun olmaması, cezanın keyfiliğini doğurabilecekti. Sonuçta itirazımız haklı bulundu. Emsal olması açısından da önemli bir karar. Buna benzer kararların da çıkacağına da eminim" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #ceza #avukat itiraz
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