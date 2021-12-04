Travel Turkey Torbalı Bandosu ile coştu

15. Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı'nda Torbalı Belediye Bandosu katılımcılara coşku yaşattı

Torbalı Belediye Bandosu, İZFAŞ Gaziemir Fuar Alanı A Holü'nde İzmir Sokakları Bölümü Torbalı Belediyesi standı önünde mini bir konser verdi. Bando, marşların yanı sıra popüler kültür şarkıları da çalarak ziyaretçileri mest etti. Torbalı Belediye Bandosu'nun konserinde izleyiciler İzmir Marşı ve Memleketim şarkısını hep bir ağızdan söyledi. Performansı çok beğenilen Torbalı Belediye Bandosu özel istek üzerine B Holü'nde Türkiye Seyehat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) standı önünde de konser verdi.



Torbalı'nın ve Metrepolis Antik Kentin tanıtım broşürleri, Torbalı İnciri, zeytin kolonyası ve çeşitli hediyelerle ziyaretçileri karşılayan Torbalı Belediyesi, Bando konseri ile de Travel Turkey Fuarı'nda fark yaratan ilçeler arasına girdi.