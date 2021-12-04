GÜNEŞ TUTULMASI MEYDANA GELDİ
GÜNEŞ TUTULMASI MEYDANA GELDİ
0
SİVİLCEYE ÇÖZÜM OLDULAR
SİVİLCEYE ÇÖZÜM OLDULAR
0
NASA UYARDI: ÇARPMASI BEKLENİYOR
NASA UYARDI: ÇARPMASI BEKLENİYOR
0
DİNOZOR KALINTILARI BULUNDU
DİNOZOR KALINTILARI BULUNDU
0

Travel Turkey Torbalı Bandosu ile coştu

15. Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı'nda Torbalı Belediye Bandosu katılımcılara coşku yaşattı

Travel Turkey Torbalı Bandosu ile coştu
04 Aralık 2021 Cumartesi 14:35

Torbalı Belediye Bandosu, İZFAŞ Gaziemir Fuar Alanı A Holü'nde İzmir Sokakları Bölümü Torbalı Belediyesi standı önünde mini bir konser verdi. Bando, marşların yanı sıra popüler kültür şarkıları da çalarak ziyaretçileri mest etti. Torbalı Belediye Bandosu'nun konserinde izleyiciler İzmir Marşı ve Memleketim şarkısını hep bir ağızdan söyledi. Performansı çok beğenilen Torbalı Belediye Bandosu özel istek üzerine B Holü'nde Türkiye Seyehat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) standı önünde de konser verdi.

Torbalı'nın ve Metrepolis Antik Kentin tanıtım broşürleri, Torbalı İnciri, zeytin kolonyası ve çeşitli hediyelerle ziyaretçileri karşılayan Torbalı Belediyesi, Bando konseri ile de Travel Turkey Fuarı'nda fark yaratan ilçeler arasına girdi.

Etiketler; #torbalı #travel turkey #izmir
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu Mersin'de: Çiftçiyi bu milletin efendisi yapmak benim boynumun borcu
Sonraki Haber
İzmir'de işitme engelli ailelerin çocuklarına eğitim desteği
İzmir'de işitme engelli ailelerin çocuklarına eğitim desteği
İzmir'de işitme engelli ailelerin çocuklarına eğitim desteği
0
İzmir'de kış lastiği zorunluluğu var mı?
İzmir'de kış lastiği zorunluluğu var mı?
0
Resim yaparak hayata tutundu, kanseri yendi
Resim yaparak hayata tutundu, kanseri yendi
0
Soyer: Doğanın tasarımına dönmeye gayret ediyoruz
Soyer: Doğanın tasarımına dönmeye gayret ediyoruz
0
İzmir Marina'ya Mavi Bayrak
İzmir Marina'ya Mavi Bayrak
0
İzmir'de bir kişi ağaçların arasında intihar etti!
İzmir'de bir kişi ağaçların arasında intihar etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.