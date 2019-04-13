Tunç Soyer söz verdi: 3 kıtada İzmir Ofisi

Dünyada kentler arasındaki rekabete dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bir sektörün, fiyat kalite dengesiyle sektörel anlamda rekabetini artıracak çalışmalar yapması bir yana; o sektörün hangi kentte filizlendiği bir başka önem taşıyor. İzmir ofislerimiz ile ayakkabıcılık sektörü ürünlerini, 12 ay, 365 gün Avrupa, Amerika ve Asya’da tanıtma imkanını yaratmaya çalışacağız. Bunu 2019 yılı içinde mutlaka gerçekleştireceğiz. Bir Shoexpo’ya giderken çok daha fazla altlık hazırlamış, çalışma yapmış olacağız. 2020 hedefimiz 2019’dakinin çok üstüne çıkacak” dedi.Türkiye ayakkabı sektörünün büyümesi için gereken desteği vereceklerini hatırlatan Başkan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bu kadar ekonomik, uluslararası, siyasi krizler yaşanırken sizler üretmeye, ihracatta var olmaya, uluslararası rekabette öne çıkmaya devam ediyorsanız, bu kentin yöneticileri olarak bizim asli görevimiz sizin önünüz açmaktır. Sizin büyümenize destek olmaktır. Bunu canla, başla, aşkla yapmaya hazırız.

En anlamlı hediye

İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tebrik için kendisine çiçek yerine kitap gönderilmesi talebine karşılık “Atatürk ve Liderlik”, “Kurtuluştan Kuruluşa” isimli eserleri hediye etti. Başkan Soyer, iki kitabın da kendisi için çok anlamlı olduğunu söyleyerek Ata'ya teşekkür etti.