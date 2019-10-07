Turizm acenteleri Bergama'da buluştu

İzmir'deki seyahat acenteleri sahipleri Bergama'da bir araya geldi.

Bergama Galenos Kültür ve Turizm Derneğinin ev sahipliğinde, ilçenin turizm potansiyelini yerinde görmek amacıyla İzmir'den gelen 30 seyahat acentesi sahibi, Kozak Yaşam Vadisi'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Bergama'nın turizme olan katkısının konuşulduğu toplantıda, acente sahiplerine ilçede yapılan organizasyonlar hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama’da turizmin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Turizm açısından çok ayrıcalıklı ve önemli bir kentte yaşıyoruz. Amacımız Bergama’nın hem turizmde hak ettiği yere gelmesi hem de turizmden büyük kazanımlar elde etmesidir. Birlikte özverili bir çalışmayla Bergama'yı turizmde daha ileri noktalara taşıyacağımızı düşünüyorum” dedi. Bergama'daki ören yerleri dışında ilçede bulunan otel ve mekanların daha iyi tanıtılması gerektiğinin altını çizen Bergama Galenos Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sait Tez ise "Buraya gelen yöneticilerimize hem Bergama'yı hem de Kozak bölgesinin turizme katkılarını göstermiş olduk. Acente sahiplerinin aracılığıyla Bergama'ya gelecek olan yerli ve yabancı turistler bu ilçenin daha geniş bir turizm potansiyeline sahip olduğunu görmüş olacak." diye konuştu. Toplantının ardından acente sahipleri Bergama ve Kozak bölgesini gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.