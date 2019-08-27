Türkan Saylan Konukevi öğrencilerini bekliyor

Karşıyaka Belediyesi'nin, ülkenin dört bir yanındaki şehirlerden üniversite eğitimi için İzmir'e gelen kız öğrencilere ekonomik, konforlu ve güvenli barınma imkanı sunduğu 'Türkan Saylan Kız Öğrenci Konukevi'nde 2019-2020 dönemi için kayıtlar başladı.

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yer alan 4 katlı konukevinde, 2'şer kişilik 24 oda ile hizmet veriliyor. Öğrenciler bilgisayarlı etüt odaları, yemekhane, çamaşırhane, dinlenme odası ve internet olanaklarından yararlanabiliyor. Isınmanın doğalgazlı merkezi sistem ile sağlandığı tesiste, revir ve sığınak da bulunuyor. Yurt sakinleri 24 saat güvenlikle korunuyor. Oldukça ekonomik fiyatlarla barınma imkanı sunan tesise, 0232 361 11 82 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Eğitime tam destek

Türkan Saylan Kız Öğrenci Konukevi'nde, kent dışından gelen üniversite öğrencilerine güvenli barınma hizmeti sunduklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Eğitime büyük önem veriyor, eğitim yaşamlarının her aşamasında çocuklarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlayışla, barınma ihtiyacına çözüm arayan öğrencilere bu yıl da Türkan Saylan Kız Öğrenci Konukevi ile hem ekonomik hem de güvenilir barınma hizmeti sunacağız. Gençlerimizi Karşıyakamıza bekliyoruz" dedi.